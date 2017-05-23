ЦСКА пока не вступил в переговоры с Милановым касательно нового контракта

Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что руководство армейцев пока не выходило на контакт с предложением о продлении соглашения с 25-летний игроком. Как ранее заявлял генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, встреча с игроками и тренерами по поводу переговоров должна была состояться 22 мая.

«Абсолютно никаких новостей нет. У нас не было еще встреч, никто нас пока не приглашал – молчание. Ждем», – сказал Димитров.

Действующий контракт болгарина рассчитан до лета 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 26-ти матчах, записав в свой актив три гола и одну результативную передачу.