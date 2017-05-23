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    ЦСКА пока не вступил в переговоры с Милановым касательно нового контракта

    Агент Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, сообщил, что руководство армейцев пока не выходило на контакт с предложением о продлении соглашения с 25-летний игроком. Как ранее заявлял генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, встреча с игроками и тренерами по поводу переговоров должна была состояться 22 мая.

    «Абсолютно никаких новостей нет. У нас не было еще встреч, никто нас пока не приглашал – молчание. Ждем», – сказал Димитров.

    Действующий контракт болгарина рассчитан до лета 2018 года. В минувшем сезоне он принял участие в 26-ти матчах, записав в свой актив три гола и одну результативную передачу.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2017 18:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1289

      каа 24 мая 2017, 09:03

      Не стоит и начинать даже... Ефремова верните..как минимум не хуже и свой...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 19:34

      Вообще Миланов в этом сезоне особо не запомнился . Качественный полузащитник . ЦСКА и тренеру решать .

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