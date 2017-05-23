Гендиректор «Терека»: «Оздоев вернется в «Рубин», с Ивановым у нас все будет хорошо»

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что хавбек Магомед Оздоев, арендованный зимой у «Рубина», вернется в казанский клуб. Также он отметил, что грозненцы ведут переговоры о продлении истекающего контракта с полузащитником Олегом Ивановым и прокомментировал появившуюся сегодня информацию об интересе к голкиперу «Уфы» Александру Беленову.

«С Олегом Ивановым у нас сейчас все в процессе, дедлайна никакого нет, все будет у нас с ним хорошо. По Оздоеву переговоров не ведем, соответственно, он покидает клуб по истечении арендного соглашения.

Интерес к Беленову? У нас вратари есть. Думаю, что мы сохраним Городова. Человек хочет остаться, проявляет себя достойно», – сказал Айдамиров.