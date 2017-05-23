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    Гендиректор «Терека»: «Оздоев вернется в «Рубин», с Ивановым у нас все будет хорошо»

    Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что хавбек Магомед Оздоев, арендованный зимой у «Рубина», вернется в казанский клуб. Также он отметил, что грозненцы ведут переговоры о продлении истекающего контракта с полузащитником Олегом Ивановым и прокомментировал появившуюся сегодня информацию об интересе к голкиперу «Уфы» Александру Беленову.

    «С Олегом Ивановым у нас сейчас все в процессе, дедлайна никакого нет, все будет у нас с ним хорошо. По Оздоеву переговоров не ведем, соответственно, он покидает клуб по истечении арендного соглашения.

    Интерес к Беленову? У нас вратари есть. Думаю, что мы сохраним Городова. Человек хочет остаться, проявляет себя достойно», – сказал Айдамиров.

    Источник: Р-Спорт

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    23.05.2017 18:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 мая 2017, 21:32

      Беленова еще раньше надо было подписывать.

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 23 мая 2017, 18:46

      Оздоев совсем сдулся. Хорошо, что ушёл из Локо. А комплиментов ему в своё время выдавали, как Миранчуку.

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