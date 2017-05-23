«Балтика» хочет сохранить Черевченко на посту главного тренера

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая заявил, что калининградский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко, контракт которого рассчитан до 31 мая.

«В начале следующей недели состоится встреча с руководством области, на ней перед клубом будут поставлены задачи. Мы, безусловно, заинтересованы в продлении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко», – сказал Лепсая.

Черевченко возглавил «Балтику» в феврале нынешнего года. Минувший сезон команда под его руководством завершила на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Ранее 42-летний специалист тренировал «Локомотив».