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    «Балтика» хочет сохранить Черевченко на посту главного тренера

    Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая заявил, что калининградский клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Игорем Черевченко, контракт которого рассчитан до 31 мая.

    «В начале следующей недели состоится встреча с руководством области, на ней перед клубом будут поставлены задачи. Мы, безусловно, заинтересованы в продлении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко», – сказал Лепсая.

    Черевченко возглавил «Балтику» в феврале нынешнего года. Минувший сезон команда под его руководством завершила на 14-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Ранее 42-летний специалист тренировал «Локомотив».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 12:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +675

      kagorich 25 мая 2017, 01:02

      Стадион к ЧМ строят. Команду оставили пока в ФНЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 15:59

      Может наконец-то Черевченко нашел свой Клуб !

      1
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 23 мая 2017, 13:06

      Естественно. За 13 туров набрал с командой в 2 раза больше очков, чем она набрала за предыдущие 25 без него.
      Если бы весь сезон тренировал при таком раскладе, то Балтика играла бы в следующем сезоне в РФПЛ, а не чудом спаслась от вылета.

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