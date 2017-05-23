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    В Испании арестован бывший президент «Барселоны»

    Во вторник, 23 мая, экс-президент «Барселоны» Сандро Роcсель был арестован в Испании. Он обвиняется в отмывании денег на сумму в 35 миллионов евро. По данным следствия Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе не менее 15 миллионов евро на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр национальной команды этой страны.

    Ранее на Росселя было заведено дело о мошенничестве и препятствии работы трансферного рынка в условиях свободной конкуренции. Он уже подозревается в отмывании денег при переходе Неймара в «Барселону» из «Сантоса».

    Источник: AS

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    23.05.2017 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 12:08

      Сандро Россель - мошенник международного масштаба по мелочам не разменивается . .

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