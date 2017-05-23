В Испании арестован бывший президент «Барселоны»

Во вторник, 23 мая, экс-президент «Барселоны» Сандро Роcсель был арестован в Испании. Он обвиняется в отмывании денег на сумму в 35 миллионов евро. По данным следствия Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе не менее 15 миллионов евро на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр национальной команды этой страны.

Ранее на Росселя было заведено дело о мошенничестве и препятствии работы трансферного рынка в условиях свободной конкуренции. Он уже подозревается в отмывании денег при переходе Неймара в «Барселону» из «Сантоса».