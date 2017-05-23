Тренер «Шахтера» может сменить Жардима в «Монако»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека является кандидатом на аналогичную должность в «Монако», где он может сменить Леонарду Жардима, сообщает TF1. Клуб продолжает переговоры с Жардимом относительно продления контракта, но стороны не могут договориться. Португальский специалист выдвинул условия, согласно которому монегаски должны сохранить всех своих лидеров на следующий сезон.

Известно, что в услугах Фонсеки ранее проявлял заинтересованность и другой французский гранд – «ПСЖ». Контракт португальского специалиста с «Шахтером» рассчитан до лета 2018 года.