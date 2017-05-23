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    Тренер «Шахтера» может сменить Жардима в «Монако»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека является кандидатом на аналогичную должность в «Монако», где он может сменить Леонарду Жардима, сообщает TF1. Клуб продолжает переговоры с Жардимом относительно продления контракта, но стороны не могут договориться. Португальский специалист выдвинул условия, согласно которому монегаски должны сохранить всех своих лидеров на следующий сезон.

    Известно, что в услугах Фонсеки ранее проявлял заинтересованность и другой французский гранд – «ПСЖ». Контракт португальского специалиста с «Шахтером» рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 10:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 мая 2017, 13:38

      Какой на хрен Фонсека??? Барса и Монако совсем обезумели, раз таких тренеров назначают!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 10:47

      Чего уж такого просит Жардим , что не могут договориться . Вообще коней на переправе не меняют , когда команда на подъеме .

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > dok66 25 мая 2017, 10:59

      он просит сохранения всех лидеров команды... а их уже начинают растаскивать стервятники из Англии и Испании...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > RedGreenHooligan 25 мая 2017, 11:55

      Это и понятно , что будут пытаться . Но пока еще ничего не подтвердили . Надеюсь лидеры останутся .

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