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Ребров: «Промес знает себе цену»

23 мая 2017, 07:56
11

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношении в команде к полузащитнику Квинси Промесу, который называет себя топ-футболистом. По словам россиянина, он знает себе цену, но не ставит себя выше других.

«Квинси знает себе цену, называет себя топ-футболистом, говорит, что он в порядке. Но при этом он не говорит, что вы здесь никто, а я самый главный. Он учит русский язык. Когда с ним разговариваешь, просит говорить по-русски. Даже взял себе учителя. Он свой. Как мы шутим, наш Антоха. Это наш лидер в атаке.

Видно, что хочет оставить какой-то след для клуба. Не ставит себя выше других. Это важно для формирования коллектива, команды», – заявил Ребров в эфире программы «Футбол России».

В завершившемся сезоне Промес 26 раз выходил на поле в Премьер-лиге. В них он забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Промес Квинси
Комментарии (11)
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Диктор
1495515928
Он молодец-не зазнается.
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Кривоножка
1495517746
Наш Антоха!!!!
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Д Альбертини
1495518759
Спасибо ему за игру и огромный вклад в победу в чемпионате)
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adekvat
1495523514
Это наш лидер в атаке, а я лидер в обороне.
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bumer_moscow
1495524100
лузеры
Ответить
Дядя Серёжа
1495524371
Ага, я в клипе видел.
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Чеба
1495526929
Скорее бы ЛЧ! Хочется посмотреть на наш клуб!
Ответить
Cosh18
1495532796
дорогой
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Евгений Лесников
1495539464
Одним словом,Антоха- братуха ! И кстати,лучший в РПЛ по системе гол+пас !
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виктоша
1495549785
"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Промес" ( Почти по Маяковскому).
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