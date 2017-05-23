Ребров: «Промес знает себе цену»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношении в команде к полузащитнику Квинси Промесу, который называет себя топ-футболистом. По словам россиянина, он знает себе цену, но не ставит себя выше других.

«Квинси знает себе цену, называет себя топ-футболистом, говорит, что он в порядке. Но при этом он не говорит, что вы здесь никто, а я самый главный. Он учит русский язык. Когда с ним разговариваешь, просит говорить по-русски. Даже взял себе учителя. Он свой. Как мы шутим, наш Антоха. Это наш лидер в атаке.

Видно, что хочет оставить какой-то след для клуба. Не ставит себя выше других. Это важно для формирования коллектива, команды», – заявил Ребров в эфире программы «Футбол России».

В завершившемся сезоне Промес 26 раз выходил на поле в Премьер-лиге. В них он забил 12 голов и отдал девять результативных передач.