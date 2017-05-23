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    Ребров: «Промес знает себе цену»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал об отношении в команде к полузащитнику Квинси Промесу, который называет себя топ-футболистом. По словам россиянина, он знает себе цену, но не ставит себя выше других.

    «Квинси знает себе цену, называет себя топ-футболистом, говорит, что он в порядке. Но при этом он не говорит, что вы здесь никто, а я самый главный. Он учит русский язык. Когда с ним разговариваешь, просит говорить по-русски. Даже взял себе учителя. Он свой. Как мы шутим, наш Антоха. Это наш лидер в атаке.

    Видно, что хочет оставить какой-то след для клуба. Не ставит себя выше других. Это важно для формирования коллектива, команды», – заявил Ребров в эфире программы «Футбол России».

    В завершившемся сезоне Промес 26 раз выходил на поле в Премьер-лиге. В них он забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.05.2017 07:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +160

      виктоша 23 мая 2017, 17:29

      "Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Промес" ( Почти по Маяковскому).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 23 мая 2017, 14:37

      Одним словом,Антоха- братуха ! И кстати,лучший в РПЛ по системе гол+пас !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 23 мая 2017, 12:46

      дорогой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 23 мая 2017, 11:08

      Скорее бы ЛЧ! Хочется посмотреть на наш клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 10:26

      Ага, я в клипе видел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 мая 2017, 10:21

      лузеры

      -2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > bumer_moscow 23 мая 2017, 14:25

      Вот уж кто бы так ни говорил - только не "Девочки Палыча"...

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 23 мая 2017, 10:11

      Это наш лидер в атаке, а я лидер в обороне.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 мая 2017, 08:52

      Спасибо ему за игру и огромный вклад в победу в чемпионате)

      2
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 23 мая 2017, 08:35

      Наш Антоха!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2017, 08:05

      Он молодец-не зазнается.

      2
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