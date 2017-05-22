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    Погребняк сыграл полицейского в музыкальном клипе своей жены Марии

    Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк принял участие в съемках клипа дуэта «МАЖОРКИ77». В состав коллектива входит жена игрока Мария и Татьяна Лялина. В видеоролике без названия футболист сыграл полицейского (сцена с участием россиянина – 1:20 на видео).

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Погребняк останется в московском клубе и продолжит зарабатывать 140 миллионов рублей в год. Экс-форвард «Фулхэма» имел предложения от других клубов, но стороны не договорились по условиям заработной платы. В минувшем сезоне ФНЛ россиянин принял участие в восьми встречах и не отметился результативными действиями. Столичный клуб оформил выход в РФПЛ на следующий сезон.

    Источник: YouTube

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    22.05.2017 23:15
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 10:20

      Самая футбольная новость. Зачем играть, лучше всякой фигнёй заниматься.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 23 мая 2017, 09:44

      Оооо....ролевые игры?)) паша злой полицейский))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 09:33

      Ну , еще одним фанеробластом на экране стало больше !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 мая 2017, 09:32

      ну хоть где-то он "играет"... на поле не получается, в клипе решил поиграть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 23 мая 2017, 07:35

      Блевота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:15

      А что ещё остаётся делать этому Погребняку, как заниматься и страдать ЕРУНДОЙ!
      На поле не играет! Штаны протирает, но получает БЕШЕНЫЕ деньги НИ ЗА ЧТО!!!
      НЕ ПЛОХО пристроился в Динамо и высасывает все денежные соки из него!


      На трансфере Погребняка, кто-то, в те времена Аджоева, ХОРОШО нагрел руки и получил БЕШЕНЫЕ откаты!
      А сейчас Динамо вынуждено за это расплачиваться и платить Погребняку большие деньги, на которые он НЕ ИГРАЕТ!
      Вот почему Погребняк не хочет уходить из Динамо!
      В другом месте, НА ХАЛЯВУ, ему никто не будет столько платить!
      Динамо надо прекратить тратить большие деньги, а Погребняку указать на дверь!!!

      4
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 23 мая 2017, 06:02

      За 140 миллионов рублей в год, можно и жопой покрутить вместе с женой, играть то не можем....

      7
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:37

      Моя бы тоже за лям в месяц запела.
      С тёщей.

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 мая 2017, 02:35

      А что, неплохо так Паша пристроился, вот у кого по истине жизнь-то удалась, и сидя на лавке не хилые деньжата капают, и за клипы тоже, вот только когда Маня певичкой стала, хотя чего удивляться, деньги есть, открывай рот под фонограмму...

      4
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      Рейтинг: +293

      гууд 23 мая 2017, 01:16

      в такие моменты по Сталину скучаю...

      6
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