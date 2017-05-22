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  • Погребняк сыграл полицейского в музыкальном клипе своей жены Марии

Погребняк сыграл полицейского в музыкальном клипе своей жены Марии

22 мая 2017, 23:15
29

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк принял участие в съемках клипа дуэта «МАЖОРКИ77». В состав коллектива входит жена игрока Мария и Татьяна Лялина. В видеоролике без названия футболист сыграл полицейского (сцена с участием россиянина – 1:20 на видео).

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Погребняк останется в московском клубе и продолжит зарабатывать 140 миллионов рублей в год. Экс-форвард «Фулхэма» имел предложения от других клубов, но стороны не договорились по условиям заработной платы. В минувшем сезоне ФНЛ россиянин принял участие в восьми встречах и не отметился результативными действиями. Столичный клуб оформил выход в РФПЛ на следующий сезон.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (29)
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Злоe Добро
1495485624
Бездарные сосалки.
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acer2003
1495486074
Какая чушь... Жуть
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Chesn0k
1495488772
только расстрелы спасут россию.
Ответить
Tostao
1495491212
То, во что играет Паша, Я б футболом не назвал. Как поёт бездарность Маша? Это вовсе не вокал. Порождение лимита, И безвкусицы дитя. Но жируют паразиты, На чужом горбу сидя.
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гууд
1495491418
в такие моменты по Сталину скучаю...
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арейская
1495496131
А что, неплохо так Паша пристроился, вот у кого по истине жизнь-то удалась, и сидя на лавке не хилые деньжата капают, и за клипы тоже, вот только когда Маня певичкой стала, хотя чего удивляться, деньги есть, открывай рот под фонограмму...
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Дядя Серёжа
1495507047
Моя бы тоже за лям в месяц запела. С тёщей.
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МАКАРШВЕД
1495508530
За 140 миллионов рублей в год, можно и жопой покрутить вместе с женой, играть то не можем....
Ответить
Popularov
1495509330
А что ещё остаётся делать этому Погребняку, как заниматься и страдать ЕРУНДОЙ! На поле не играет! Штаны протирает, но получает БЕШЕНЫЕ деньги НИ ЗА ЧТО!!! НЕ ПЛОХО пристроился в Динамо и высасывает все денежные соки из него!

На трансфере Погребняка, кто-то, в те времена Аджоева, ХОРОШО нагрел руки и получил БЕШЕНЫЕ откаты! А сейчас Динамо вынуждено за это расплачиваться и платить Погребняку большие деньги, на которые он НЕ ИГРАЕТ! Вот почему Погребняк не хочет уходить из Динамо! В другом месте, НА ХАЛЯВУ, ему никто не будет столько платить! Динамо надо прекратить тратить большие деньги, а Погребняку указать на дверь!!!
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Mr_Digorec
1495521892
Оооо....ролевые игры?)) паша злой полицейский))
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