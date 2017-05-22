Погребняк сыграл полицейского в музыкальном клипе своей жены Марии

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк принял участие в съемках клипа дуэта «МАЖОРКИ77». В состав коллектива входит жена игрока Мария и Татьяна Лялина. В видеоролике без названия футболист сыграл полицейского (сцена с участием россиянина – 1:20 на видео).

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Погребняк останется в московском клубе и продолжит зарабатывать 140 миллионов рублей в год. Экс-форвард «Фулхэма» имел предложения от других клубов, но стороны не договорились по условиям заработной платы. В минувшем сезоне ФНЛ россиянин принял участие в восьми встречах и не отметился результативными действиями. Столичный клуб оформил выход в РФПЛ на следующий сезон.