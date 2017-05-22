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  • Аспиликуэта – один из пяти игроков АПЛ, которые провели все 38 матчей сезона от начала до конца

Аспиликуэта – один из пяти игроков АПЛ, которые провели все 38 матчей сезона от начала до конца

22 мая 2017, 23:50
5

«Челси» обыграл «Сандерленд» со счетом 5:1 в матче заключительного тура чемпионата Англии. Защитник Сезар Аспиликуэта провел на поле все 90 минут.

Таким образом, 27-летний испанец отыграл от начала до конца каждую из 38-ми встреч чемпионата (3420 минут). Экс-игрок «Марселя» является одним из пяти футболистов лиги, достигшими данного показателя в минувшем сезоне. Целый сезон за свои клубы отыграли защитник «Борнмута» Стив Кук, голкиперы Фрэйзер Форстер и Бен Фостер из «Саутгемптона» и «Вест Бромвича» соответственно, а также игрок обороны «Мидлсбро» Бен Гибсон.

Напомним, команда Антонио Конте за тур до конца чемпионата досрочно завоевала золотые медали АПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Борнмут Саутгемптон Вест Бромвич Мидлсбро Фостер Бен Форстер Фрэйзер Аспиликуэта Сесар Кук Стив Гибсон Бен
Комментарии (5)
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ProstoPolzovatel
1495486854
Это о многом говорит...при всех талантах Н'голо Канте, Аспиликуэта сыграл ничуть не хуже в этом сезоне...уважение игроку!
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+50/-50
1495487089
Сила! Всего 5 человек, от начала и до конца. Прошу учесть, они все благополучно избежали травм. На то количество команд в АПЛ и количества игроков - всего 5 человек.
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Sarco999
1495490331
Самый недооцененный игрок АПЛ !
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Yurini
1495490539
Аспиликуэта реально недооценён! Стабильный и даже очень" защитник доброоотный!
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ItalianFootball
1495523715
Теневой гений.
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