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    Аспиликуэта – один из пяти игроков АПЛ, которые провели все 38 матчей сезона от начала до конца

    «Челси» обыграл «Сандерленд» со счетом 5:1 в матче заключительного тура чемпионата Англии. Защитник Сезар Аспиликуэта провел на поле все 90 минут.

    Таким образом, 27-летний испанец отыграл от начала до конца каждую из 38-ми встреч чемпионата (3420 минут). Экс-игрок «Марселя» является одним из пяти футболистов лиги, достигшими данного показателя в минувшем сезоне. Целый сезон за свои клубы отыграли защитник «Борнмута» Стив Кук, голкиперы Фрэйзер Форстер и Бен Фостер из «Саутгемптона» и «Вест Бромвича» соответственно, а также игрок обороны «Мидлсбро» Бен Гибсон.

    Напомним, команда Антонио Конте за тур до конца чемпионата досрочно завоевала золотые медали АПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 23:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:15

      Теневой гений.

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 23 мая 2017, 01:02

      Аспиликуэта реально недооценён! Стабильный и даже очень" защитник доброоотный!

      1
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 23 мая 2017, 00:58

      Самый недооцененный игрок АПЛ !

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 мая 2017, 00:04

      Сила!
      Всего 5 человек, от начала и до конца. Прошу учесть, они все благополучно избежали травм. На то количество команд в АПЛ и количества игроков - всего 5 человек.

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 23 мая 2017, 00:00

      Это о многом говорит...при всех талантах Н'голо Канте, Аспиликуэта сыграл ничуть не хуже в этом сезоне...уважение игроку!

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