Аспиликуэта – один из пяти игроков АПЛ, которые провели все 38 матчей сезона от начала до конца

«Челси» обыграл «Сандерленд» со счетом 5:1 в матче заключительного тура чемпионата Англии. Защитник Сезар Аспиликуэта провел на поле все 90 минут.

Таким образом, 27-летний испанец отыграл от начала до конца каждую из 38-ми встреч чемпионата (3420 минут). Экс-игрок «Марселя» является одним из пяти футболистов лиги, достигшими данного показателя в минувшем сезоне. Целый сезон за свои клубы отыграли защитник «Борнмута» Стив Кук, голкиперы Фрэйзер Форстер и Бен Фостер из «Саутгемптона» и «Вест Бромвича» соответственно, а также игрок обороны «Мидлсбро» Бен Гибсон.

Напомним, команда Антонио Конте за тур до конца чемпионата досрочно завоевала золотые медали АПЛ.