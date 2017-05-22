«Ювентус» выкупил у «Челси» права на Куадрадо за 20 миллионов

Хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо проводит текущий сезон на правах аренды из «Челси». В 43-х матчах футболист забил три гола и отдал 10 результативных передач. Туринский клуб решил активировать функцию выкупа и приобрести игрока сборной Колумбии за 20 миллионов евро. Об этом сообщает официальный сайт «бьянконери».

Куадрадо пополнил состав команды Массимилиано Аллегри в июле 2015 года, подписав арендный контракт на один сезон. Позже соглашение было продлено еще на год. Полноценный контракт двукратного чемпиона Италии рассчитан до 30-го июня 2020 года.

3-го июня «Ювентус» в финале Лиги чемпионов встретится с «Реалом».