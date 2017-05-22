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    «Ювентус» выкупил у «Челси» права на Куадрадо за 20 миллионов

    Хавбек «Ювентуса» Хуан Куадрадо проводит текущий сезон на правах аренды из «Челси». В 43-х матчах футболист забил три гола и отдал 10 результативных передач. Туринский клуб решил активировать функцию выкупа и приобрести игрока сборной Колумбии за 20 миллионов евро. Об этом сообщает официальный сайт «бьянконери».

    Куадрадо пополнил состав команды Массимилиано Аллегри в июле 2015 года, подписав арендный контракт на один сезон. Позже соглашение было продлено еще на год. Полноценный контракт двукратного чемпиона Италии рассчитан до 30-го июня 2020 года.

    3-го июня «Ювентус» в финале Лиги чемпионов встретится с «Реалом».

    Источник: ФК «Ювентус»

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    22.05.2017 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 23 мая 2017, 16:29

      Жаль, он бы пригодился после перехода на 3-4-3, ведь в Юве периодически он играл на той же позиции, что и Витя Мозес

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 23 мая 2017, 13:23

      Отлично !

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 мая 2017, 01:54

      Не слишком дешево???

      0
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > Аристократ Олжик 23 мая 2017, 07:45

      там аренду они еще платили года 2 в итоге сумма нормальная выходит.

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 22 мая 2017, 23:10

      Куадрадо играет за сборную Колумбии и он колумбиец. Редакторы, вы что пьёте?)))

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 мая 2017, 22:27

      отличный трансфер!

      1
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 22 мая 2017, 22:17

      Я думал ,он из Колумбии?

      -3
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