Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал выступление «Зенита» во втором круге чемпионата России. Напомним, московский клуб финишировал в РФПЛ на второй строчке, питерцы – на третьей.

– Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?

– Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.

– Причину этого можете понять?

– Для этого надо знать, что происходит в команде. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Гарая, Витцеля. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум, на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться. В ЦСКА уже пять лет уходят лидеры, а приходят, в отличие от «Зенита», только свободные агенты, но мы же не отпускаем вожжи таким вот образом.

– В «Зените» сейчас, как мне кажется, костяка нет. Во всяком случае – российского.

– В чем-то вы правы. Но там огромное количество сильных футболистов – два равноценных состава можно выставлять. И лидеров на поле должно хватать.

– Кого вы имеете в виду?

– Дзюбу, Данни, Нету, Шатова, Кокорина.

– В Кокорина по-прежнему верите?

– Я прочитал ваше недавнее интервью с Аршавиным и могу с Андреем согласиться: Кокорин – самый талантливый наш игрок.

– Но пора бы уже этот талант преобразовывать во что-то материальное.

– А разве такого не было в отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года? По-моему, именно Кокорин тащил тогда команду. Знаете, когда мы на каждом шагу гнобим своих же игроков, разве можно ждать чего-то путного? Уверенность в себе – она же не только на поле образовывается