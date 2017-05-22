Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»

А ЦСКА почему-то ничего не смог сделать с этим Зенитом без мысли на поле в весеннем матче, при этом почти всю игру обороняясь. Ладно уж, Вась, стали бы вы чемпионами, рассказывал бы какие все сильные.
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал выступление «Зенита» во втором круге чемпионата России. Напомним, московский клуб финишировал в РФПЛ на второй строчке, питерцы – на третьей.
– Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?
– Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.
– Причину этого можете понять?
– Для этого надо знать, что происходит в команде. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Гарая, Витцеля. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум, на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться. В ЦСКА уже пять лет уходят лидеры, а приходят, в отличие от «Зенита», только свободные агенты, но мы же не отпускаем вожжи таким вот образом.
– В «Зените» сейчас, как мне кажется, костяка нет. Во всяком случае – российского.
– В чем-то вы правы. Но там огромное количество сильных футболистов – два равноценных состава можно выставлять. И лидеров на поле должно хватать.
– Кого вы имеете в виду?
– Дзюбу, Данни, Нету, Шатова, Кокорина.
– В Кокорина по-прежнему верите?
– Я прочитал ваше недавнее интервью с Аршавиным и могу с Андреем согласиться: Кокорин – самый талантливый наш игрок.
– Но пора бы уже этот талант преобразовывать во что-то материальное.
– А разве такого не было в отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года? По-моему, именно Кокорин тащил тогда команду. Знаете, когда мы на каждом шагу гнобим своих же игроков, разве можно ждать чего-то путного? Уверенность в себе – она же не только на поле образовывается