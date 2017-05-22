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    Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал выступление «Зенита» во втором круге чемпионата России. Напомним, московский клуб финишировал в РФПЛ на второй строчке, питерцы – на третьей.

    – Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?

    – Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.

    – Причину этого можете понять?

    – Для этого надо знать, что происходит в команде. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Гарая, Витцеля. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум, на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться. В ЦСКА уже пять лет уходят лидеры, а приходят, в отличие от «Зенита», только свободные агенты, но мы же не отпускаем вожжи таким вот образом.

    – В «Зените» сейчас, как мне кажется, костяка нет. Во всяком случае – российского.

    – В чем-то вы правы. Но там огромное количество сильных футболистов – два равноценных состава можно выставлять. И лидеров на поле должно хватать.

    – Кого вы имеете в виду?

    – Дзюбу, Данни, Нету, Шатова, Кокорина.

    – В Кокорина по-прежнему верите?

    – Я прочитал ваше недавнее интервью с Аршавиным и могу с Андреем согласиться: Кокорин – самый талантливый наш игрок.

    – Но пора бы уже этот талант преобразовывать во что-то материальное.

    – А разве такого не было в отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года? По-моему, именно Кокорин тащил тогда команду. Знаете, когда мы на каждом шагу гнобим своих же игроков, разве можно ждать чего-то путного? Уверенность в себе – она же не только на поле образовывается

    Источник: РФС

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    22.05.2017 17:44
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 мая 2017, 07:37

      А ЦСКА почему-то ничего не смог сделать с этим Зенитом без мысли на поле в весеннем матче, при этом почти всю игру обороняясь. Ладно уж, Вась, стали бы вы чемпионами, рассказывал бы какие все сильные.

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:16

      да и цска в первой половине был очень плох

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:13

      Вася 5 лет у Зенита не выигрывал, но гадость сказать обязательно надо!

      -2
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      Рейтинг: +27

      termin005 22 мая 2017, 19:27

      Блин, парни... Я наверное не в России живу... У нас женщины за 8-10 тыс. на работу ходят. Кокоша достал, конечно, но последние матчи приятно удивляет)

      0
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      Рейтинг: +13

      bboroda 22 мая 2017, 19:24

      Никогда бы не подумал что скажу такое,но я согласен с березой.

      2
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      Рейтинг: +136

      Ray Coach 22 мая 2017, 19:15

      Кокорин ребята не на своей позиции играет. Не бровочник он.Он должен играть либо на острие либо под нападающим. Бровочники трудяги а он ленится. И скорость не та. Он умный техничный игрок. Не на месте просто он.

      2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > Ray Coach 22 мая 2017, 20:00

      Чистое совпадение мысли) 1 в 1 ))))

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 мая 2017, 18:37

      По Кокорину я не соглашусь с Василём)) ему уже на пенсию скоро а вы все про реализацию таланта))

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 мая 2017, 18:32

      Просто надо болельщиков приучить болеть за своих. Вне зависимости от результатов. А так игрок будет нервничать, чтобы лишний раз не облажаться. А то раскритикуют окончательно.

      2
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > bset 22 мая 2017, 18:38

      Как приучить болельщика, работающего за среднюю зарплату в 30 т.р., переживать за игрока, бегающего по полю за 20 млн. руб?

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Чермындыр 22 мая 2017, 18:50

      среднюю 30? да это еще не плохо я думал средняя 20

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Кронштадт65 22 мая 2017, 20:29

      И это правильно.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 22 мая 2017, 18:24

      Нету и Кокорин лидерами!?))) ну-ну...

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 мая 2017, 18:21

      Такой слабый 3енит, что ЦСКА до последнего тура за второе место боролся... А вообще он прав, Зенит действительно слабый, но и ЦСКА в этом сезоне никакой

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