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  • Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»

Василий Березуцкий: «Такого слабого «Зенита» я давно не видел»

22 мая 2017, 17:44
26

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал выступление «Зенита» во втором круге чемпионата России. Напомним, московский клуб финишировал в РФПЛ на второй строчке, питерцы – на третьей.

– Согласны с тем, что нынешний «Зенит» слабее себя самого предыдущих созывов?

– Так и есть. Весной питерцы своей игрой, а точнее – отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел.

– Причину этого можете понять?

– Для этого надо знать, что происходит в команде. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Гарая, Витцеля. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум, на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться. В ЦСКА уже пять лет уходят лидеры, а приходят, в отличие от «Зенита», только свободные агенты, но мы же не отпускаем вожжи таким вот образом.

– В «Зените» сейчас, как мне кажется, костяка нет. Во всяком случае – российского.

– В чем-то вы правы. Но там огромное количество сильных футболистов – два равноценных состава можно выставлять. И лидеров на поле должно хватать.

– Кого вы имеете в виду?

– Дзюбу, Данни, Нету, Шатова, Кокорина.

– В Кокорина по-прежнему верите?

– Я прочитал ваше недавнее интервью с Аршавиным и могу с Андреем согласиться: Кокорин – самый талантливый наш игрок.

– Но пора бы уже этот талант преобразовывать во что-то материальное.

– А разве такого не было в отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года? По-моему, именно Кокорин тащил тогда команду. Знаете, когда мы на каждом шагу гнобим своих же игроков, разве можно ждать чего-то путного? Уверенность в себе – она же не только на поле образовывается

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Березуцкий Василий
Комментарии (26)
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dok66
1495465008
С Васей можно согласиться. Кроме Кокорина .
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Shaitan.
1495465460
Зенит слабый - да. Но бездарнее Кокорина игрока не найти. Как он приперся так и начался регресс в Зените. Лучше бы кого угодно из молодежки ставили больше бы толку было. ОН ЖЕ НИКАКУЩИЙ ПРОСТО ЗА ЧТО ЕГО ХВАЛЯТ? ЭТО БРЕВНО НИКОГДА НЕ ЗАИГРАЕТ.
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vla4839
1495466060
основная причина провала "Зенита" - просчёты руководства клуба от президента до гл.тренера Луческу. Первые виновны в комплектовании команды,а тренер - ничего не смог сделать хорошего за пол-года.
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panmon
1495466460
Такой слабый 3енит, что ЦСКА до последнего тура за второе место боролся... А вообще он прав, Зенит действительно слабый, но и ЦСКА в этом сезоне никакой
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filosof sparty
1495466663
Нету и Кокорин лидерами!?))) ну-ну...
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bset
1495467151
Просто надо болельщиков приучить болеть за своих. Вне зависимости от результатов. А так игрок будет нервничать, чтобы лишний раз не облажаться. А то раскритикуют окончательно.
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Ray Coach
1495469744
Кокорин ребята не на своей позиции играет. Не бровочник он.Он должен играть либо на острие либо под нападающим. Бровочники трудяги а он ленится. И скорость не та. Он умный техничный игрок. Не на месте просто он.
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bboroda
1495470277
Никогда бы не подумал что скажу такое,но я согласен с березой.
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paracetamol
1495476781
Вася 5 лет у Зенита не выигрывал, но гадость сказать обязательно надо!
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евгений сергеевичч
1495477005
да и цска в первой половине был очень плох
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