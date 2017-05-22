Сын Бонуччи плакал во время вручения «Ювентусу» кубка Серии А, Лоренцо болеет за «Торино»

«Ювентус» обыграл «Кротоне» со счетом 3:0 в матче 37-го тура чемпионата Италии, досрочно оформив чемпионство в сезоне. После матча началась церемония награждения, в ходе которой к игрокам «бьянконери» присоединились их семьи. Сын защитника Леонардо Бонуччи Лоренцо плакал во время чемпионского шествия за руку с отцом.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что Бонуччи и Лоренцо сходили на матч «Торино», болельщиком которого является четырехлетний итальянец.