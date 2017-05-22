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    Сын Бонуччи плакал во время вручения «Ювентусу» кубка Серии А, Лоренцо болеет за «Торино»

    «Ювентус» обыграл «Кротоне» со счетом 3:0 в матче 37-го тура чемпионата Италии, досрочно оформив чемпионство в сезоне. После матча началась церемония награждения, в ходе которой к игрокам «бьянконери» присоединились их семьи. Сын защитника Леонардо Бонуччи Лоренцо плакал во время чемпионского шествия за руку с отцом.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что Бонуччи и Лоренцо сходили на матч «Торино», болельщиком которого является четырехлетний итальянец.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.05.2017 17:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:30

      Может это сын Пьянича?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 22 мая 2017, 23:18

      На хрен с телевизора снимать???

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