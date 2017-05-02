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    Бонуччи с сыном сходил на матч «Торино»

    Игра 34-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сампдорией» завершилась вничью 1:1.

    На матче присутствовал защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи с сыном. По сообщениям итальянской прессы, четырехлетний Лоренцо является болельщиком принципиального соперника «старой синьоры». Игрок сборной Италии разместил в своем Инстаграме фотографию, на которой мальчик запечатлен в футболке «Торино».

    В нынешнем сезоне 30-летний Бонуччи принял участие в 34-х играх всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Команда Массимилиано Аллегри лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии.

    «Бомбардир» писал об интересе к итальянцу со стороны «Реала». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

    3-го мая «Ювентус» сыграет против «Монако» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов.

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    Источник: Instagram

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    02.05.2017 01:49
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