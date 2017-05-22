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    Созин: «ЦСКА нечего делать в Лиге чемпионов с таким составом»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что ЦСКА за второе место в РФПЛ получит приблизительно 4-5 миллионов долларов. Созин подчеркнул, что этих денег не хватит для усиления состава армейской команды для участия в Лиге чемпионов.

    «Считать чужие деньги – это самое последнее дело. Конечно, 4-5 миллионов никак не могут помочь качественно усилиться. Многие, кто испытывает симпатии к ЦСКА, понимают, что с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего. Хорошая молодежь, которая растет сейчас, вместе с мастерами может быть реальной силой. Но, по моему мнению, в ЦСКА сейчас минимум пять позиций нуждаются в усилении. Может, не их команда или не их тренер, но что-то не идет.

    Хорошо или плохо, что уйдет Алексей Ионов? Я бы не переходил на личности. Вспомните, как он в «Динамо» забил 13 голов и отдал восемь передач. А в ЦСКА видно, что не вписался, инородное тело. То, что вчера несколько армейцев играли с травмами, говорит о том, что даже больные игроки основы сильнее, чем здоровые в обойме.

    Алан Дзагоев и Марио Фернандес – это большая потеря. Они основные игроки сборной, подходящие под любую модель. Дзагоев — в созидании один из сильнейших российских футболистов. Другого такого сейчас не могу назвать. Таким был Роман Широков. Ни в коем случае не хочу учить врачей, но есть четко принятое количество дней, когда с такой травмой нельзя играть, а Дзагоев постоянно выходит раньше», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 16:40
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1289

      каа 25 мая 2017, 19:32

      Член одним словом...по этике

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 24 мая 2017, 18:35

      Созин:"считать чужие деньги - последнее дело, но я посчитаю..."
      Созин:"не хочу учить врачей , но поучаю..."
      Не член по этике,а бабка старая с семечками...

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 мая 2017, 03:04

      И это говорит член комитета по этике...

      3
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      Рейтинг: +224

      Ele13 23 мая 2017, 20:53

      по-моему через дефис пишется)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 мая 2017, 03:15

      мутко, созину и прочему сброду нечего делать в рфс и при рфс, но работают.

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 22 мая 2017, 22:05

      Я болельщик Спартака, но мне непонятны слова и подобные коментарии, что с таким составом делать нечего в ЛЧ. Ка минимум одна треть команд из европы играют с аналогичными составами. Играют и неплохо смотряться. А уж если они хотят, чтоб наши команды играли в финале лч, то надо платить как в китае. По другому к нам не заманить качественных игроков.

      3
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      Рейтинг: +387

      petlyra > MDAR 23 мая 2017, 03:33

      Полностью согласен. Гораздо важнее задача вывести своих воспитанников на более высокий уровень, чем игра в конкретном сезоне ЛЧ. И потом: кто такой Член комитета по этике РФС? Это как замполит в армии? За все болеет, не за что не отвечает.

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 22 мая 2017, 21:53

      Просто ЦСКА либо своих воспитанников к составу подводит, либо качественных и дешевых легионеров приобретает(да, Траоре бревно, но раньше он норм играл), а никак Зенит пилит з/п Кокориных и ему подобных, играющих в основе только из-за паспорта РФ!!!!Вот видимо и футбольных функционер бесится)))

      3
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:19

      согласен состав не лучший но играть можно и таким при желании

      6
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      Рейтинг: +18

      e5sliniye 22 мая 2017, 19:46

      Ню может и правъ. Но залатая канфетка в 1/4 угадила, а так хз куда дорога доведет

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 мая 2017, 18:22

      Думаю укрепяться в межсезонье,удачи в Лиге Чемпионов-там все наши,удачи ЦСКА!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Mahone 22 мая 2017, 21:13

      На какие шиши?

      0
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