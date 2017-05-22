Созин: «ЦСКА нечего делать в Лиге чемпионов с таким составом»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что ЦСКА за второе место в РФПЛ получит приблизительно 4-5 миллионов долларов. Созин подчеркнул, что этих денег не хватит для усиления состава армейской команды для участия в Лиге чемпионов.

«Считать чужие деньги – это самое последнее дело. Конечно, 4-5 миллионов никак не могут помочь качественно усилиться. Многие, кто испытывает симпатии к ЦСКА, понимают, что с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего. Хорошая молодежь, которая растет сейчас, вместе с мастерами может быть реальной силой. Но, по моему мнению, в ЦСКА сейчас минимум пять позиций нуждаются в усилении. Может, не их команда или не их тренер, но что-то не идет.

Хорошо или плохо, что уйдет Алексей Ионов? Я бы не переходил на личности. Вспомните, как он в «Динамо» забил 13 голов и отдал восемь передач. А в ЦСКА видно, что не вписался, инородное тело. То, что вчера несколько армейцев играли с травмами, говорит о том, что даже больные игроки основы сильнее, чем здоровые в обойме.

Алан Дзагоев и Марио Фернандес – это большая потеря. Они основные игроки сборной, подходящие под любую модель. Дзагоев — в созидании один из сильнейших российских футболистов. Другого такого сейчас не могу назвать. Таким был Роман Широков. Ни в коем случае не хочу учить врачей, но есть четко принятое количество дней, когда с такой травмой нельзя играть, а Дзагоев постоянно выходит раньше», – сказал Созин.