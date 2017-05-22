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  • Созин: «ЦСКА нечего делать в Лиге чемпионов с таким составом»

Созин: «ЦСКА нечего делать в Лиге чемпионов с таким составом»

22 мая 2017, 16:40
28

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что ЦСКА за второе место в РФПЛ получит приблизительно 4-5 миллионов долларов. Созин подчеркнул, что этих денег не хватит для усиления состава армейской команды для участия в Лиге чемпионов.

«Считать чужие деньги – это самое последнее дело. Конечно, 4-5 миллионов никак не могут помочь качественно усилиться. Многие, кто испытывает симпатии к ЦСКА, понимают, что с таким составом в Лиге чемпионов делать нечего. Хорошая молодежь, которая растет сейчас, вместе с мастерами может быть реальной силой. Но, по моему мнению, в ЦСКА сейчас минимум пять позиций нуждаются в усилении. Может, не их команда или не их тренер, но что-то не идет.

Хорошо или плохо, что уйдет Алексей Ионов? Я бы не переходил на личности. Вспомните, как он в «Динамо» забил 13 голов и отдал восемь передач. А в ЦСКА видно, что не вписался, инородное тело. То, что вчера несколько армейцев играли с травмами, говорит о том, что даже больные игроки основы сильнее, чем здоровые в обойме.

Алан Дзагоев и Марио Фернандес – это большая потеря. Они основные игроки сборной, подходящие под любую модель. Дзагоев — в созидании один из сильнейших российских футболистов. Другого такого сейчас не могу назвать. Таким был Роман Широков. Ни в коем случае не хочу учить врачей, но есть четко принятое количество дней, когда с такой травмой нельзя играть, а Дзагоев постоянно выходит раньше», – сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Ионов Алексей Дзагоев Алан
Комментарии (28)
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dok66
1495461376
Андрей Созин , может из личного кармана поможете деньгами Гинеру. Чтобы ЦСКА усилился . А считать чужие деньги - самое последнее дело . ЦСКА заслужил быть в ЛЧ и далеко не благодаря Вам .
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APchelov
1495461912
Неэтично как-то рассуждает член по этике ) Всё учёл, кроме одного. Тренер у ЦСКА теперь другой
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Доброе Зло.
1495462115
Нада усилить 11 позиций,название команды и город прописки.
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subbotaspartak
1495464386
Начнут щас рассуждать, Европами стращать, Всех нас с такою этикой На Кубки не пущать.
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sochi-2013
1495465174
Если Бердыев уйдет из Ростова, то потащат игроков оттуда. Слуцкому они бы не подошли, а Гонаренко сможет их вписать в состав.
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NEON-SM
1495466026
да нашим клубам вообще там делать нечего, но кому-то надо идти на закланье)))) так что из всех клубов, спартак и цска более менее годны для этого
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евгений сергеевичч
1495477160
согласен состав не лучший но играть можно и таким при желании
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splint1989
1495479186
Просто ЦСКА либо своих воспитанников к составу подводит, либо качественных и дешевых легионеров приобретает(да, Траоре бревно, но раньше он норм играл), а никак Зенит пилит з/п Кокориных и ему подобных, играющих в основе только из-за паспорта РФ!!!!Вот видимо и футбольных функционер бесится)))
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MDAR
1495479957
Я болельщик Спартака, но мне непонятны слова и подобные коментарии, что с таким составом делать нечего в ЛЧ. Ка минимум одна треть команд из европы играют с аналогичными составами. Играют и неплохо смотряться. А уж если они хотят, чтоб наши команды играли в финале лч, то надо платить как в китае. По другому к нам не заманить качественных игроков.
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mutabor0992
1495584253
И это говорит член комитета по этике...
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