Конте высоко оценил идею с коридором почета для Терри

Главный тренер «Челси» Антонио Конте принял решение заменить ветерана команды Джона Терри на 26-й минуте игры 38-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» для того, чтобы капитан покинул поле сквозь коридор почета, выстроенный его партнерами по команде. Это была последняя игра Терри в составе лондонского клуба.

«Я говорил, что нам важно правильно попрощаться с великим чемпионом и легендой клуба. Он заслужил выйти на поле в старте и покинуть его на 26-й минуте, что очень символично. Он переписал историю «Челси» и полностью заслужил это.

Я хотел бы пожелать ему и его семье всяческих успехов в будущем. Это огромная потеря для меня и клуба, поскольку его помощь на поле и в раздевалке на протяжении всего сезона была поистине бесценна. Теперь мы должны с уважением принять его решение.

Игроки приняли потрясающее решение устроить ему коридор почета в знак признательности за его выдающуюся карьеру и вклад в историю клуба. Он один из лучших защитников в мире и по праву заслужил это», – сказал Конте после игры.

Матч 38-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Сандерленд» закончился со счетом 5:1.