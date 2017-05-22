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    Конте высоко оценил идею с коридором почета для Терри

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте принял решение заменить ветерана команды Джона Терри на 26-й минуте игры 38-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» для того, чтобы капитан покинул поле сквозь коридор почета, выстроенный его партнерами по команде. Это была последняя игра Терри в составе лондонского клуба.

    «Я говорил, что нам важно правильно попрощаться с великим чемпионом и легендой клуба. Он заслужил выйти на поле в старте и покинуть его на 26-й минуте, что очень символично. Он переписал историю «Челси» и полностью заслужил это.

    Я хотел бы пожелать ему и его семье всяческих успехов в будущем. Это огромная потеря для меня и клуба, поскольку его помощь на поле и в раздевалке на протяжении всего сезона была поистине бесценна. Теперь мы должны с уважением принять его решение.

    Игроки приняли потрясающее решение устроить ему коридор почета в знак признательности за его выдающуюся карьеру и вклад в историю клуба. Он один из лучших защитников в мире и по праву заслужил это», – сказал Конте после игры.

    Матч 38-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Сандерленд» закончился со счетом 5:1.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.05.2017 09:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 22 мая 2017, 19:45

      Эх...
      Дрогба, Лэмпс...теперь и Джон...
      До слёз, этот коридор...Успехов в любых начинаниях, Железный Джон!!

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 22 мая 2017, 09:58

      Да уж,это было зрелищно!!!

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