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    Гончаренко считает, что ЦСКА заслужил второе место РФПЛ

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0). По словам белорусского специалиста, московский клуб заслуженно занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

    Отметим, что в следующем сезоне ЦСКА примет участия в Лиге чемпионов и начнет путь с 3-го квалификационного раунда.

    «Думаю, что мы опять порадовали наших болельщиков, делаем очень много правильных вещей, в последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой. Хорошо понимаем, когда мяч нужно придержать, когда, наоборот, идти вперед и создавать моменты, когда требуется хорошо отработать в обороне. Для меня как тренера это очень важно, мы действуем в едином порыве всей командой.

    Можно оценить, как мы отреагировали на игру со «Спартаком»: нам нужны были четыре победы, и мы их добились, причем не выигрывая в один мяч и сохраняя счет, а побеждая с хорошим преимуществом. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 17:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 мая 2017, 10:27

      в точку!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 мая 2017, 09:55

      Обращаюсь к Бомбардиру, пишите правильно: Ганчаренко.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 21 мая 2017, 20:44

      ЦСКА молодцы, с такими проблемами и взяли серебро!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Артур Останков 21 мая 2017, 19:13

      Дорогие болельщики ЦСКА, читайте мой пост на эту тему
      https://bombardir.ru/posts/3061-Vyzhali-maksimum?first=1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 мая 2017, 19:12

      и всего 2 слагаемых успеха:

      убрать Траоре и не выпускать (или вообще не подписывать, нафига он нужен был) на поле Оланаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 18:22

      Жаль со Спартаком не сумели ! А так бы боролись за золото . Но все равно , команда радует !

      3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 мая 2017, 18:17

      Абсолютно точно сказал....Радует Виктор!!! Это вам не размазня-Слуцкий...Игра стала намного агрессивнее !!! Да и заставил нападающих играть, а у Слуцкого их попросту не было...

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 18:17

      заслужил

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 21 мая 2017, 18:15

      Теперь нужно усиление к ЛЧ)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков 21 мая 2017, 18:02

      Безусловно, заслужили! Могли и за "золото" побороться, но видимо, сказалась смена тренеров... Молодцы! Поздравляю команду и всех болельщиков!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider > Артур Останков 21 мая 2017, 18:12

      Если бы не смена тренера в лучшем случае армейцы за 3-4 место боролись бы... По крайней мере при Гончаренко игра ЦСКА внушает оптимизм и в плане более надежной защиты и гораздо результативного нападения, чем при Слуцком.

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > serglider 21 мая 2017, 18:19

      Согласен на все 100!!! И еще- игра ЦСКА стала намного агрессивнее, что у Лени и в помине не было...

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      Рейтинг: +31

      Артур Останков > serglider 21 мая 2017, 18:40

      Я с вами согласен. Но дело в том, что Гончаренко потребовалось время, чтобы поставить команду на рельсы...

      3
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      Рейтинг: +31

      Артур Останков > Артур Останков 21 мая 2017, 18:44

      Друзья, читайте мой пост на эту тему
      https://bombardir.ru/posts/3061-Vyzhali-maksimum?first=1

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