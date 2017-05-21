Гончаренко считает, что ЦСКА заслужил второе место РФПЛ

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0). По словам белорусского специалиста, московский клуб заслуженно занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Отметим, что в следующем сезоне ЦСКА примет участия в Лиге чемпионов и начнет путь с 3-го квалификационного раунда.

«Думаю, что мы опять порадовали наших болельщиков, делаем очень много правильных вещей, в последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой. Хорошо понимаем, когда мяч нужно придержать, когда, наоборот, идти вперед и создавать моменты, когда требуется хорошо отработать в обороне. Для меня как тренера это очень важно, мы действуем в едином порыве всей командой.

Можно оценить, как мы отреагировали на игру со «Спартаком»: нам нужны были четыре победы, и мы их добились, причем не выигрывая в один мяч и сохраняя счет, а побеждая с хорошим преимуществом. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся», – сказал Гончаренко.