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Гончаренко считает, что ЦСКА заслужил второе место РФПЛ

21 мая 2017, 17:36
17

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» (4:0). По словам белорусского специалиста, московский клуб заслуженно занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Отметим, что в следующем сезоне ЦСКА примет участия в Лиге чемпионов и начнет путь с 3-го квалификационного раунда.

«Думаю, что мы опять порадовали наших болельщиков, делаем очень много правильных вещей, в последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой. Хорошо понимаем, когда мяч нужно придержать, когда, наоборот, идти вперед и создавать моменты, когда требуется хорошо отработать в обороне. Для меня как тренера это очень важно, мы действуем в едином порыве всей командой.

Можно оценить, как мы отреагировали на игру со «Спартаком»: нам нужны были четыре победы, и мы их добились, причем не выигрывая в один мяч и сохраняя счет, а побеждая с хорошим преимуществом. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся», – сказал Гончаренко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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a-rakhmatov
1495378087
Кони молодцы!!!...достойно играли и получили ЛЧ)))
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1495378435
Молодцы!!!Удачи в ЛЧ!!!
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Артур Останков
1495378945
Безусловно, заслужили! Могли и за "золото" побороться, но видимо, сказалась смена тренеров... Молодцы! Поздравляю команду и всех болельщиков!!!
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mig28
1495379729
Теперь нужно усиление к ЛЧ)
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zico2205
1495379852
Абсолютно точно сказал....Радует Виктор!!! Это вам не размазня-Слуцкий...Игра стала намного агрессивнее !!! Да и заставил нападающих играть, а у Слуцкого их попросту не было...
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Bozigit
1495379852
заслужил
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dok66
1495380173
Жаль со Спартаком не сумели ! А так бы боролись за золото . Но все равно , команда радует !
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Артур Останков
1495383208
Дорогие болельщики ЦСКА, читайте мой пост на эту тему https://bombardir.ru/posts/3061-Vyzhali-maksimum?first=1
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zenit2012
1495388643
ЦСКА молодцы, с такими проблемами и взяли серебро!
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vladimir-7
1495436143
Обращаюсь к Бомбардиру, пишите правильно: Ганчаренко.
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