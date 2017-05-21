Альшин: «Тосно» готов играть в РФПЛ»

Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин выразил уверенность, то коллектив психологически готов к старту в РФПЛ. Команда по итогам нынешнего сезона вместе с московским «Динамо» завоевала путевку в элиту российского футбола.

«Конечно, доволен тем, что в зимнюю паузу перешел в «Тосно». Мы добились поставленной цели, в следующем сезоне будем играть в РФПЛ. Безусловно, это другой уровень, но считаю, что мы к нему готовы. Весной мы встречались в рамках Кубка России с «Локомотивом». Проиграли по результату, но не думаю, что сильно уступили по игре. Поэтому никакого страха перед дебютом в РФПЛ не испытываем», – заявил Альшин.

Ранее сообщалось, что «Тосно» свои домашние матчи в РФПЛ будет проводить на стадионе «Петровский».