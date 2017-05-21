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    Альшин: «Тосно» готов играть в РФПЛ»

    Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин выразил уверенность, то коллектив психологически готов к старту в РФПЛ. Команда по итогам нынешнего сезона вместе с московским «Динамо» завоевала путевку в элиту российского футбола.

    «Конечно, доволен тем, что в зимнюю паузу перешел в «Тосно». Мы добились поставленной цели, в следующем сезоне будем играть в РФПЛ. Безусловно, это другой уровень, но считаю, что мы к нему готовы. Весной мы встречались в рамках Кубка России с «Локомотивом». Проиграли по результату, но не думаю, что сильно уступили по игре. Поэтому никакого страха перед дебютом в РФПЛ не испытываем», – заявил Альшин.

    Ранее сообщалось, что «Тосно» свои домашние матчи в РФПЛ будет проводить на стадионе «Петровский».

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.05.2017 11:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 18:49

      Ну ладно, посмотрим на вас в следующем сезоне. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 21 мая 2017, 12:40

      Где-то загрустил один Спартак)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 мая 2017, 12:29

      Конечно, Тосно пока совсем непонятная команда. Её принадлежность к Ленобласти только по названию. Но если со временем такая определённость появится, то и жители области, и многие дачники образуют солидную поддержку свеженькому клубу

      1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 21 мая 2017, 12:12

      Удачи и побед вам !!!!

      1
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 21 мая 2017, 11:56

      Удачи в стартовом сезоне! Ждем Питерское дерби!!!!

      3
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