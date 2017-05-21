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Альшин: «Тосно» готов играть в РФПЛ»

21 мая 2017, 11:23
5

Полузащитник «Тосно» Ильнур Альшин выразил уверенность, то коллектив психологически готов к старту в РФПЛ. Команда по итогам нынешнего сезона вместе с московским «Динамо» завоевала путевку в элиту российского футбола.

«Конечно, доволен тем, что в зимнюю паузу перешел в «Тосно». Мы добились поставленной цели, в следующем сезоне будем играть в РФПЛ. Безусловно, это другой уровень, но считаю, что мы к нему готовы. Весной мы встречались в рамках Кубка России с «Локомотивом». Проиграли по результату, но не думаю, что сильно уступили по игре. Поэтому никакого страха перед дебютом в РФПЛ не испытываем», – заявил Альшин.

Ранее сообщалось, что «Тосно» свои домашние матчи в РФПЛ будет проводить на стадионе «Петровский».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Альшин Ильнур
Комментарии (5)
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elizaveta-285
1495356982
Удачи в стартовом сезоне! Ждем Питерское дерби!!!!
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sergun-kuk
1495357947
Удачи и побед вам !!!!
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APchelov
1495358969
Конечно, Тосно пока совсем непонятная команда. Её принадлежность к Ленобласти только по названию. Но если со временем такая определённость появится, то и жители области, и многие дачники образуют солидную поддержку свеженькому клубу
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Yurbanoid
1495359637
Где-то загрустил один Спартак)
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OfaZavr
1495381760
Ну ладно, посмотрим на вас в следующем сезоне. Удачи!
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