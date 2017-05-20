Парфенов: «Сезон у «Тосно» удался. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился эмоциями после матча 38-го тура ФНЛ против «Химок» (1:3). По словам специалиста, сезон у его подопечных удался.

«Игра получилась – как весь сезон. Сражались, отдавали душу и силы. Разве что, поведя 2:0, уже подготовили чемоданы и мысленно отправились в отпуск. Хотя ясно было, что соперник будет прибавлять. Хорошо, что сумели собраться и забили третий мяч. Конечно, у нас получилось немного скомканной подготовка к этому матчу – за неделю провели по сути одну полноценную тренировку. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!» – сказал Парфенов.

«Тосно» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ и обеспечил себе участие в РФПЛ в следующем сезоне.