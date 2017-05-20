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  • Парфенов: «Сезон у «Тосно» удался. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!»

Парфенов: «Сезон у «Тосно» удался. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!»

20 мая 2017, 20:22
5

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился эмоциями после матча 38-го тура ФНЛ против «Химок» (1:3). По словам специалиста, сезон у его подопечных удался.

«Игра получилась – как весь сезон. Сражались, отдавали душу и силы. Разве что, поведя 2:0, уже подготовили чемоданы и мысленно отправились в отпуск. Хотя ясно было, что соперник будет прибавлять. Хорошо, что сумели собраться и забили третий мяч. Конечно, у нас получилось немного скомканной подготовка к этому матчу – за неделю провели по сути одну полноценную тренировку. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!» – сказал Парфенов.

«Тосно» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ и обеспечил себе участие в РФПЛ в следующем сезоне.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Тосно Химки Парфенов Дмитрий
Комментарии (5)
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алекс88
1495304782
Молодцы...удачи в будущем...из Димки не плохой тренер и мотиватор вышел...а то приглашают всякий шлак испанский на 4 млн зарплату....свои лучше в сто раз
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ZENIT-59
1495306259
Поздравляю Тосно с переходом в высший класс! ТОЛЬКО НЕ НА ОДИН ГОД-А ЛУЧШЕ НА ДОЛГО!
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пряник929
1495321632
Надолго ли???
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OLEJABOR
1495764614
Через год - Сезон у ТОСНО не удался. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!
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