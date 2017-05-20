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    Парфенов: «Сезон у «Тосно» удался. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился эмоциями после матча 38-го тура ФНЛ против «Химок» (1:3). По словам специалиста, сезон у его подопечных удался.

    «Игра получилась – как весь сезон. Сражались, отдавали душу и силы. Разве что, поведя 2:0, уже подготовили чемоданы и мысленно отправились в отпуск. Хотя ясно было, что соперник будет прибавлять. Хорошо, что сумели собраться и забили третий мяч. Конечно, у нас получилось немного скомканной подготовка к этому матчу – за неделю провели по сути одну полноценную тренировку. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!» – сказал Парфенов.

    «Тосно» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ и обеспечил себе участие в РФПЛ в следующем сезоне.

    Источник: ФНЛ

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    20.05.2017 20:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 26 мая 2017, 05:10

      Через год - Сезон у ТОСНО не удался. Есть вопросы? Нет? Арривидерчи!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 мая 2017, 02:07

      Надолго ли???

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 20 мая 2017, 21:50

      Поздравляю Тосно с переходом в высший класс! ТОЛЬКО НЕ НА ОДИН ГОД-А ЛУЧШЕ НА ДОЛГО!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 мая 2017, 21:26

      Молодцы...удачи в будущем...из Димки не плохой тренер и мотиватор вышел...а то приглашают всякий шлак испанский на 4 млн зарплату....свои лучше в сто раз

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