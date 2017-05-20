Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Зенит», ЦСКА одолел «Анжи»

В матче 30-го тура молодежного первенства «Локомотив» в родных стенах нанес поражение «Зениту».

В другой встрече ЦСКА победил «Анжи» благодаря точным ударам Меренчукова и Пухова в первой половине игры.

Россия. Молодежное первенство. 30-й тур

Локомотив (мол.) – Зенит (мол.) – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Дорофеев, 10; 2:0 – Тугарев, 33; 2:1 – Пенчиков, 53; 3:1 – Рыбчинский, 71; 3:2 – Костин, 90.

ЦСКА (мол.) – Анжи (мол.) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Меренчуков, 8; 2:0 – Пухов, 27.

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Турнирная таблица молодежного первенства