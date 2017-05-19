«Бенфика» начала продавать майки с изображением Элизеу на скутере во время празднования чемпионства

Встреча 33-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Виторией Гимараеш» завершилась победой лиссабонского клуба со счетом 5:0. «Орлы» досрочно стали чемпионами страны. Во время празднования победы нападающий Элизеу катался на скутере по раздевалке команды. Эпизод получил широкое распространение в социальных сетях.

Официальный магазин атрибутики болельщиков «Бенфики» запустил в продажу футболки с иллюстрацией 33-летнего португальца на скутере. В онлайн-версии каталога товар стоимостью 19,99 евро представляет сам футболист.

В нынешнем сезоне Элизеу провел 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.