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    «Бенфика» начала продавать майки с изображением Элизеу на скутере во время празднования чемпионства

    Встреча 33-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Виторией Гимараеш» завершилась победой лиссабонского клуба со счетом 5:0. «Орлы» досрочно стали чемпионами страны. Во время празднования победы нападающий Элизеу катался на скутере по раздевалке команды. Эпизод получил широкое распространение в социальных сетях.

    Официальный магазин атрибутики болельщиков «Бенфики» запустил в продажу футболки с иллюстрацией 33-летнего португальца на скутере. В онлайн-версии каталога товар стоимостью 19,99 евро представляет сам футболист.

    В нынешнем сезоне Элизеу провел 19 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

    Источник: ФК «Бенфика»

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    19.05.2017 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 мая 2017, 00:54

      за 20 евро кроме него никто и не купит эту футболку

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