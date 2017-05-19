Рапопорт: «Луческу оказался в сложной ситуации, к которой не был готов»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт рассказал о проблемах, с которыми столкнулся главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу. По его словам, все дело в том, что на команде сказывается отсутствие авторитетных местных футболистов.

«Все, что происходит с «Зенитом», происходит давно. Не Луческу сам себя пригласил и подписал контракт. Румынский специалист просто оказался в сложной ситуации, к которой не был готов. Чемпионат России — не простой. Кроме того, были проблемы с составом. Я не сторонник того, чтобы Луческу увольнять, потому что он много получил опыта в этом сезоне, и я вполне допускаю вариант, что он сможет исправить ситуацию, если продолжит работу в «Зените».

А вот интервью, которые он дает, мне не нравятся. Получается, что виноваты все. Если все делается для прессы, это одно. На Украине он тоже подобное делал и всех обвинял. Возможно, таков стиль его поведения.

На мой взгляд, сегодня нужно говорить серьезно и строго о том, почему мы проиграли все, можно, за исключением Суперкубка, хотя это тоже трофей. Нужно в этом разобраться. Я не хочу сейчас говорить о моментах, связанных с отсутствием питерских игроков. Проблемы начались еще до Луческу: «Зенит» начал избавляться от игроков уровня Денисова и Широкова — авторитетных российских футболистов. Да, они сложные ребята, но они лидеры. И вместо того чтобы наладить баланс между своими и приезжими, у нас предпочли избавиться от отдельных людей, что в дальнейшем повлияло. Тот же Малафеев мог бы продолжать карьеру.

Как только рулить в раздевалке начали не питерские игроки, поменялся микроклимат. Я не хочу обвинять таких футболистов, как Данни или Ломбертс. Они великолепные игроки, которые вложили душу в команду. Но все расхлебывает уже Луческу, который не понял просто, куда он попал. Хотя наверняка знал, на что идет.

А вот трансферы, которые произвел румынский специалист, вызывают у меня откровенное удивление и вопросы. Единственное хорошее приобретение — вратарь Лунев. Если говорить об остальных, то взять, например, Цаллагова. Это не футболист уровня Лиги чемпионов и тех задач, которые стоят перед «Зенитом»! Он много лет играл за «Крылья Советов» и, кроме как борьбы за выживание и матчей в ФНЛ, ничего не видел. Если бы его взяли в том возрасте, в котором Анюкова, тогда можно было бы дальше идти.

Тоже самое касается Эрнани и Молло. Сидит на лавке Мак, который при Луческу полностью растворился и не играет. Целая группа футболистов — средние игроки. К ним могу добавить и Юсупова. Мы с ними ничего серьезного выиграть не можем. Даже попасть в Лигу чемпионов пока не получается. Если подобное произойдет второй год подряд, то, на мой взгляд, для «Зенита» это будет серьезным ударом», – цитирует Рапопорта «Спорт уик-энд».

«Зенит» после 29 туров находится на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиге.