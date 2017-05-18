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    Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко: «К Кубку конфедераций газон «Открытие Арены» будет в оптимальных кондициях»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко поздравил команду с победой в чемпионате России и рассказал о подготовке стадиона команды к играм Кубка конфедераций.

    «Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с долгожданным чемпионством. Вчера на стадионе был незабываемый вечер – полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера и эмоциональная церемония празднования, которую мы провели вместе с болельщиками.

    Знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и может выдерживать существенные нагрузки. Понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от выхода болельщиков на поле и заранее подготовили план мероприятий по восстановлению покрытия.

    Инспекция поля по завершении награждения показала, что поле достойно выдержало нагрузку. Команда агрономов сразу же приступила к реализации восстановительных мероприятий. Уверены, что к матчам Кубка конфедераций газон будет в оптимальных игровых кондициях», – сказал Атаманенко.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. «Открытие Арена» примет четыре встречи.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2017 22:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 19 мая 2017, 00:22

      А Орловым всяким завидно )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 18 мая 2017, 22:56

      ВСЁ БЫЛО ПРОСТО СУПЕР !!! СПАСИБО !

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 мая 2017, 22:55

      Это было не забываемо... Я, спокойный, с кучей всяких разных забот, многодетный отец, после финального свистка сиганул прямо через ограждения позабыв про всё- словно я не серьёзный 120кг дядька, а прям как те мальчуганы с виража!!! И устремился прямо на поле, где только что свершилась самая долгожданная победа, и увидел награждение своей любимой команды столь вожделенным кубком!!!! Пусть прошло все не совсем гладко, уж очень долго освобождали коридор, но иначе быть и не могло, ведь это было настоящее красно-белое море...
      Короче эмоций масса, сегодня утром показывал видос детям, а лет через десять покажу и расскажу внукам!!!
      Спасибо тебе, родной Спартак, за счастье!!!
      Чуть не забыл: Grazio бл#дь!!!!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 18 мая 2017, 22:33

      вот и хорошо, ворота не забудьте новые поставить)

      5
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