Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко: «К Кубку конфедераций газон «Открытие Арены» будет в оптимальных кондициях»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко поздравил команду с победой в чемпионате России и рассказал о подготовке стадиона команды к играм Кубка конфедераций.

«Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с долгожданным чемпионством. Вчера на стадионе был незабываемый вечер – полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера и эмоциональная церемония празднования, которую мы провели вместе с болельщиками.

Знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и может выдерживать существенные нагрузки. Понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от выхода болельщиков на поле и заранее подготовили план мероприятий по восстановлению покрытия.

Инспекция поля по завершении награждения показала, что поле достойно выдержало нагрузку. Команда агрономов сразу же приступила к реализации восстановительных мероприятий. Уверены, что к матчам Кубка конфедераций газон будет в оптимальных игровых кондициях», – сказал Атаманенко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. «Открытие Арена» примет четыре встречи.