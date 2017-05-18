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  • Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко: «К Кубку конфедераций газон «Открытие Арены» будет в оптимальных кондициях»

Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко: «К Кубку конфедераций газон «Открытие Арены» будет в оптимальных кондициях»

18 мая 2017, 22:18
4

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко поздравил команду с победой в чемпионате России и рассказал о подготовке стадиона команды к играм Кубка конфедераций.

«Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с долгожданным чемпионством. Вчера на стадионе был незабываемый вечер – полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера и эмоциональная церемония празднования, которую мы провели вместе с болельщиками.

Знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и может выдерживать существенные нагрузки. Понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от выхода болельщиков на поле и заранее подготовили план мероприятий по восстановлению покрытия.

Инспекция поля по завершении награждения показала, что поле достойно выдержало нагрузку. Команда агрономов сразу же приступила к реализации восстановительных мероприятий. Уверены, что к матчам Кубка конфедераций газон будет в оптимальных игровых кондициях», – сказал Атаманенко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России. «Открытие Арена» примет четыре встречи.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Fancyfall
1495136017
вот и хорошо, ворота не забудьте новые поставить)
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filosof sparty
1495137343
Это было не забываемо... Я, спокойный, с кучей всяких разных забот, многодетный отец, после финального свистка сиганул прямо через ограждения позабыв про всё- словно я не серьёзный 120кг дядька, а прям как те мальчуганы с виража!!! И устремился прямо на поле, где только что свершилась самая долгожданная победа, и увидел награждение своей любимой команды столь вожделенным кубком!!!! Пусть прошло все не совсем гладко, уж очень долго освобождали коридор, но иначе быть и не могло, ведь это было настоящее красно-белое море... Короче эмоций масса, сегодня утром показывал видос детям, а лет через десять покажу и расскажу внукам!!! Спасибо тебе, родной Спартак, за счастье!!! Чуть не забыл: Grazio бл#дь!!!!!!!!
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vladimir63
1495137379
ВСЁ БЫЛО ПРОСТО СУПЕР !!! СПАСИБО !
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GeorgeXIII
1495142553
А Орловым всяким завидно )))
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