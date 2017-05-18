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    Луческу: «Отношение к «Зениту» изменилось после фола Кришито в матче со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение, что к его команде стали предвзято относиться после матча со «Спартаком» в первом круге. Специалист вспомнил спорный момент с фолом Доменико Кришито.

    «Это был фол в центре поля. Именно с того нарушения Кришито в выигранном матче со «Спартаком» все и началось. С того момента отношение к «Зениту» изменилось», – отметил Луческу.

    «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2017 00:42
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 18 мая 2017, 21:01

      Больше даже читать комментарии луческу не буду. Все одно и тоже - нытье старой бабки. Все плохие - он красавчик.

      -1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 18 мая 2017, 12:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федун: - "Мы порвали Зенит"!!!
      Уже ПОРВАЛИ всех и Зенит, благодаря судейскому ПРОИЗВОЛУ и СКАНДАЛАМ в пользу Спартака!!!
      У Спартака ТУХЛОЕ фальшивое золото, благодаря судьям и судейским СКАНДАЛАМ в пользу Спартака, а Зенит остался с носом и без золота!
      Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото и лишил Зенит места в Лиге чемпионов!!!
      А Мутко закрыл глаза на этот произвол Федуна и судей и ПРЕДАЛ Зенит!
      Можно только догадываться о цене вопроса этого ПРЕДАТЕЛЬСТВА Мутко!!!
      Мутко закрыл глаза на судейские скандалы в пользу Спартака и тем самым, помог Спартаку, за счёт ОБМАНА и цены вопроса, УКРАСТЬ золотые медали у Зенита!!!
      Спартак, ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛ себе дорогу в чемпионский АД!!!
      А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при честном судействе!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита и других команд!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017!
      В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака!
      А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака, при ЧЕСТНОМ судействе!
      На протяжении всего сезона 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ!
      Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ!
      Почти все игры сезона 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ!
      Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА!
      Почему молчит Мутко, Будогосский и другие!
      Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ!
      Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом!
      Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото и лишил Зенит места в Лиге чемпионов!!!
      В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!

      -6
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      Рейтинг: +215

      iuda > Popularov 18 мая 2017, 13:57

      Ты наглый бомж и твой зенит в глубокой жопе

      4
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      Рейтинг: +161

      sidors32 > Popularov 18 мая 2017, 15:07

      Цитата: "..благодаря судьям и судейским СКАНДАЛАМ в пользу Спартака, а Зенит остался с носом и без золота!."
      А может ты вспомнишь матч 1 круга Зени с Ростовом? Чья бы корова мычала...

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 > Popularov 18 мая 2017, 18:34

      БОЛЕЛА КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ВАФЕЛЬНИЦУ ЗАКРОЙ ВСЕ ВЫ НЫТИКИ УРОДЫ

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 11:15

      Сам и изменил отношения всех к Зениту. Ноет как бабка на скамейке.

      8
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > OfaZavr 18 мая 2017, 11:31

      И не говори. Виллаш-Боаш и то так не ныл как Луческу.

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 мая 2017, 10:52

      Да мы все помним этот вселенский свинячий визг. И что? ... Но ведь есть ещё 14 команд! Не хрен было там очки терять, и не просрали бы чемпионство

      -3
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      Рейтинг: +191

      bafor 18 мая 2017, 10:36

      Луческу хочет, что бы в каждом матче удаляли по 3 футболиста у соперника.

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 18 мая 2017, 10:35

      Луческу понять не может, что своими наездами на судей он ещё больше их провоцирует на негативное отношение к Зениту.

      2
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 18 мая 2017, 10:18

      Сколько ты уже можешь понять цыган

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 18 мая 2017, 09:46

      бл.. застрелите его кто нибудь уже!!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 18 мая 2017, 09:38

      Луческу вся проблема в том что ты ноешь постоянно, если бы хотя бы немножко работал бы то результат был бы другим!

      3
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 мая 2017, 09:21

      Дед похоже с катушек слетел.

      1
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