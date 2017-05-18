Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Отношение к «Зениту» изменилось после фола Кришито в матче со «Спартаком»

Луческу: «Отношение к «Зениту» изменилось после фола Кришито в матче со «Спартаком»

18 мая 2017, 00:42
43

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение, что к его команде стали предвзято относиться после матча со «Спартаком» в первом круге. Специалист вспомнил спорный момент с фолом Доменико Кришито.

«Это был фол в центре поля. Именно с того нарушения Кришито в выигранном матче со «Спартаком» все и началось. С того момента отношение к «Зениту» изменилось», – отметил Луческу.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Луческу Мирча
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivanthebest
1495060588
кто о чём, а цыган о судьях... Не позорился бы хоть, чес слово... Последние остатки репутации таким темпом до конца чемпа растеряет...
Ответить
nice_taste
1495067124
дедушке на пенсию пора,к сожалению. оставался бы лучше в шахтёре
Ответить
Mr_Digorec
1495071257
Мля, вы че в Зените кастинг проходите?)))
Ответить
Аид666
1495072816
ага, особенно когда судьи Зенит за уши тянули... но не вытянули...
Ответить
Obojaemiy
1495077190
Слабый и трусливый человек, который не может признать, что он не смог выстроить команду, что он виноват в неудачах! конечно лучше свалить все на судей, поле, мутко...а он белый и пушистый. противно даже читать эти нюни! жаль болел Зенита что у них такой недотренер!
Ответить
a_who
1495080170
Отношение сменилось не сейчас, а когда зенит стал обособленной командой обласканной всеми кем можно !
Ответить
momwig_
1495080650
Ты задолбал уже, старый пьяница. Не фол Кришито в центре поля, а беспардонное судейство купленного - насквозь с потрохами - Долбо#ба Иванова стало переломным моментом. Этот идиот, не знающий меры, отрабатывая ваши грязные бабки, испортил вам весь сезон... ибо без человека со свистелкой, играюшего за Зенит, собственно сам Зенит - ничто.
Ответить
sidors32
1495082217
Судьи, пресса, проблемы с составом... Пора уже придумывать что-то новенькое. Например - Боярский не с такой интонацией объявлял состав, поэтому на новом стадионе плохо играем, Орлов один раз похвалил соперников и после этого всё началось, во время тренировки я в уме неправильно перевёл свою зарплату в рубли (получилось мало) и у игроков был эмоциональный спад так как переживали вместе со мной, Миллер не скандировал вместе с фанатами, Юпитер не встал в один ряд с Сатурном и Марсом и много ещё чего может придумать ноющая баба. Романцев в своё время признал, что он исчерпал себя как тренер. Может пора и тебе признать это!!!
Ответить
OfaZavr
1495095331
Сам и изменил отношения всех к Зениту. Ноет как бабка на скамейке.
Ответить
Popularov
1495100296
Федун: - "Мы порвали Зенит"!!! Уже ПОРВАЛИ всех и Зенит, благодаря судейскому ПРОИЗВОЛУ и СКАНДАЛАМ в пользу Спартака!!! У Спартака ТУХЛОЕ фальшивое золото, благодаря судьям и судейским СКАНДАЛАМ в пользу Спартака, а Зенит остался с носом и без золота! Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото и лишил Зенит места в Лиге чемпионов!!! А Мутко закрыл глаза на этот произвол Федуна и судей и ПРЕДАЛ Зенит! Можно только догадываться о цене вопроса этого ПРЕДАТЕЛЬСТВА Мутко!!! Мутко закрыл глаза на судейские скандалы в пользу Спартака и тем самым, помог Спартаку, за счёт ОБМАНА и цены вопроса, УКРАСТЬ золотые медали у Зенита!!! Спартак, ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛ себе дорогу в чемпионский АД!!! А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при честном судействе! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Посмотрели бы вы тогда, какой БЛЕДНЫЙ вид имел бы Каррера при таком заслуженном поражении "Спартака" от Зенита и других команд!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака! А вспомните недавнюю игру Спартака на выезде с Ростовом - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака, при ЧЕСТНОМ судействе! На протяжении всего сезона 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ! Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ! Почти все игры сезона 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ! Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА! Почему молчит Мутко, Будогосский и другие! Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом! Федун ОБСТАВИЛ Алексея Миллера и, БЛАГОДАРЯ криминальной работе с судьями, ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото и лишил Зенит места в Лиге чемпионов!!! В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!
Ответить
Главные новости
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Все новости
Все новости
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
Вчера, 17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
Вчера, 17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
Вчера, 17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
Вчера, 16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
Вчера, 16:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+