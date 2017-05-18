Луческу: «Отношение к «Зениту» изменилось после фола Кришито в матче со «Спартаком»

Больше даже читать комментарии луческу не буду. Все одно и тоже - нытье старой бабки. Все плохие - он красавчик.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение, что к его команде стали предвзято относиться после матча со «Спартаком» в первом круге. Специалист вспомнил спорный момент с фолом Доменико Кришито.
«Это был фол в центре поля. Именно с того нарушения Кришито в выигранном матче со «Спартаком» все и началось. С того момента отношение к «Зениту» изменилось», – отметил Луческу.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.