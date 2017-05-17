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    Гончаренко: «Рубин» удивил, ведь никогда не играл по схеме в три центральных защитника»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не ожидал от «Рубина» схемы в три центральных защитника. По словам специалиста, это никак не повлияло на его команду.

    «Они так никогда не играли. Но мы уже много раз действовали против такой схемы и перед матчем сделали необходимые корректировки. Удивление было, но оно не отразилось на происходящем на поле», – отметил Гончаренко.

    ЦСКА выиграл у «Рубина» со счетом 2:0. Армейцы по-прежнему опережают на одно очко идущий третьим «Зенит».

    Источник: ПФК ЦСКА

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    17.05.2017 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 мая 2017, 00:11

      Победа порадовала, с самоотдачей у игроков нет никаких проблем, как и с тактической схемой на игру, но огорчило огромное количество технического брака на весьма приличном газоне. А Георгию Щенникову, похоже, надо играть всегда! Без травм и пропусков матчей по другим причинам. Стоит ему посидеть на лавке несколько матчей, то у него после этого просто "мяч с ноги сваливается..." . Пусть и периодически, но в совершенно безобидных ситуациях.

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