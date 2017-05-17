Гончаренко: «Рубин» удивил, ведь никогда не играл по схеме в три центральных защитника»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не ожидал от «Рубина» схемы в три центральных защитника. По словам специалиста, это никак не повлияло на его команду.

«Они так никогда не играли. Но мы уже много раз действовали против такой схемы и перед матчем сделали необходимые корректировки. Удивление было, но оно не отразилось на происходящем на поле», – отметил Гончаренко.

ЦСКА выиграл у «Рубина» со счетом 2:0. Армейцы по-прежнему опережают на одно очко идущий третьим «Зенит».