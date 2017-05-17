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    РФПЛ. «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью

    Встреча 29-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Уфой» завершилась ничьей 1:1. Голы на счету Вадима Афонина и Александра Сухова. Подопечные Роберта Евдокимова сохранили 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» опустилась на восьмую строчку в связи с победой «Локомотива» над «Уралом» (2:1) в параллельном матче.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Оренбург – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Афонин, 90; 1:1 – Сухов, 90+3.

    Оренбург: Руденко, Малых, Сиваков, Аде, Полуяхтов, Драгун, Афонин, Парняков, Воробьев (Коронов, 86), Нехайчик (Саная, 68), Дюриш (Андреев, 90+3).

    Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Никитин, Тумасян, Йокич, Игбун, Пауревич, Безденежных (Сысуев, 90+2), Стоцкий (Кротов, 81), Фатаи (Зубарев, 77).

    Предупреждения: Малых, 67 – Пуаревич, 39; Сухов, 89.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 17 мая 2017, 20:10

      голы забивали после игры,что за цирк

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > sidul1 18 мая 2017, 00:40

      Какие после игры??? Судья к основному времени матча 3 минуты добавил.

      -1
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