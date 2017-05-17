РФПЛ. «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью

Встреча 29-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Уфой» завершилась ничьей 1:1. Голы на счету Вадима Афонина и Александра Сухова. Подопечные Роберта Евдокимова сохранили 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» опустилась на восьмую строчку в связи с победой «Локомотива» над «Уралом» (2:1) в параллельном матче.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Оренбург – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Афонин, 90; 1:1 – Сухов, 90+3.

Оренбург: Руденко, Малых, Сиваков, Аде, Полуяхтов, Драгун, Афонин, Парняков, Воробьев (Коронов, 86), Нехайчик (Саная, 68), Дюриш (Андреев, 90+3).

Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Никитин, Тумасян, Йокич, Игбун, Пауревич, Безденежных (Сысуев, 90+2), Стоцкий (Кротов, 81), Фатаи (Зубарев, 77).

Предупреждения: Малых, 67 – Пуаревич, 39; Сухов, 89.

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