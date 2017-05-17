Бубнов: «Играя с «Тереком» на огороде, «Зенит» потерял важные очки в борьбе за ЛЧ. А это большие деньги»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» поделился мнением о переносе игры на стадион «Петровский».

Напомним, изначально встреча должна была состояться на арене «Санкт-Петербург», однако из-за плохого состояния газона игра пройдет на «Петровском».

«Перенос матча с «Краснодаром» на «Петровский»? Конечно, это верное решение. Есть мнение, что поле на Крестовском острове к Кубку конфедераций нужно менять, что опять же стоит денег. «Зенит» потерял важные очки, играя с «Тереком» на огороде. Эти очки вполне вероятно окажутся решающими в борьбе с ЦСКА за Лигу чемпионов.

То есть «Зенит» из-за плохого газона нового стадиона потеряет большие деньги… Сейчас петербуржцы возвращаются на «Петровский», но от них уже не все зависит. Хотя команда Луческу и будет фаворитом в ближайшем матче, учитывая то, как смотрится «Краснодар», – сказал Бубнов.