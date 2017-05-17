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  • Бубнов: «Играя с «Тереком» на огороде, «Зенит» потерял важные очки в борьбе за ЛЧ. А это большие деньги»

Бубнов: «Играя с «Тереком» на огороде, «Зенит» потерял важные очки в борьбе за ЛЧ. А это большие деньги»

17 мая 2017, 18:12
14

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» поделился мнением о переносе игры на стадион «Петровский».

Напомним, изначально встреча должна была состояться на арене «Санкт-Петербург», однако из-за плохого состояния газона игра пройдет на «Петровском».

«Перенос матча с «Краснодаром» на «Петровский»? Конечно, это верное решение. Есть мнение, что поле на Крестовском острове к Кубку конфедераций нужно менять, что опять же стоит денег. «Зенит» потерял важные очки, играя с «Тереком» на огороде. Эти очки вполне вероятно окажутся решающими в борьбе с ЦСКА за Лигу чемпионов.

То есть «Зенит» из-за плохого газона нового стадиона потеряет большие деньги… Сейчас петербуржцы возвращаются на «Петровский», но от них уже не все зависит. Хотя команда Луческу и будет фаворитом в ближайшем матче, учитывая то, как смотрится «Краснодар», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (14)
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NEON-SM
1495034496
питеру в этом году конкретно не везёт
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APchelov
1495034745
Да у нас этих денег - куры не клюют. И лига чемпионов наскучила. Так что кубка УЕФА нам вполне достаточно
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oyabun
1495034867
Не Питер потерял 3 очка в том матче, а Терек их заслуженно получил. Вообще то обе команды играли на одном поле. Обе, аки козлики, прыгали по кочкам и взрыхляли лужайку. Зато теперь там можно посадить картошечку - хоть какая то польза будет от этого стадиона.
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pzdc.
1495036287
За такие деньги стадион как Камп Ноу можно было строить)
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Cipolino
1495036422
Чёт я ни понил,Терек что играл на Петровском,а Зинит в это время играл на БОМЖ-Арене,Паэтаму и програли бомжи???
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dok66
1495037355
Буба , а ты вспомни игру - открытие с Уралом на огороде и три удаления ! Зенит еще тогда должен был потерять очки и - в аут !
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Kokmarov
1495038454
Зенит традиционно проигрывает Тереку на своем поле - так называемый неудобный соперник, а поле для обеих команд одинаковое, правильно написано ниже.
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Alex Flash
1495040415
даже большие деньги-не гарант успешного мероприятия
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Nevsky_RU
1495051094
Я чето запутался... по осени постоянно трубили что в ЛЧ будет выступать три команды от России. Не?
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