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    Бубнов: «Играя с «Тереком» на огороде, «Зенит» потерял важные очки в борьбе за ЛЧ. А это большие деньги»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» поделился мнением о переносе игры на стадион «Петровский».

    Напомним, изначально встреча должна была состояться на арене «Санкт-Петербург», однако из-за плохого состояния газона игра пройдет на «Петровском».

    «Перенос матча с «Краснодаром» на «Петровский»? Конечно, это верное решение. Есть мнение, что поле на Крестовском острове к Кубку конфедераций нужно менять, что опять же стоит денег. «Зенит» потерял важные очки, играя с «Тереком» на огороде. Эти очки вполне вероятно окажутся решающими в борьбе с ЦСКА за Лигу чемпионов.

    То есть «Зенит» из-за плохого газона нового стадиона потеряет большие деньги… Сейчас петербуржцы возвращаются на «Петровский», но от них уже не все зависит. Хотя команда Луческу и будет фаворитом в ближайшем матче, учитывая то, как смотрится «Краснодар», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.05.2017 18:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 17 мая 2017, 22:58

      Я чето запутался... по осени постоянно трубили что в ЛЧ будет выступать три команды от России. Не?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Nevsky_RU 17 мая 2017, 23:16

      Точно об этом стало известно весной. И будут выступать. Но начиная с сезона 2018/19.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > bset 18 мая 2017, 02:50

      Ясно. Муть какая то, почему задержка то на год. Если нужное кол-во очков набрали аж в 2016, то странно что доп команду введут только в 2018. Ну да ладно, такому Зениту всё равно нечего в ЛЧ ловить, а вот в ЛЕ еще можно будет пободаться =)

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      Рейтинг: +24996

      bset > Nevsky_RU 18 мая 2017, 08:25

      Самому интересно, почему задержка. А по поводу ЛЧ... Судя по тому, как в последнее время в Европе выступают Спартак и ЦСКА, а в текущем сезоне играет Зенит, в ЛЧ вообще некому участвовать.

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > bset 18 мая 2017, 11:24

      Так то да. Но у ЦСКА тренер новый, вроде играть поинтересней стали, думаю у них будут шансы хотя бы из группы выйти. А вот Спартак даже не знаю... там то же новый тренер, но вот даже от их чемпионства впечатления не однозначные, на каком то фарте чемп взяли. Хотя более достойных претендентов и не было, но всё равно в ЛЧ с такой игрой можно обосраться по полной. А вот Зеня если сделает правильные выводы, в ЛЕ может шороху навести.

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 мая 2017, 20:00

      даже большие деньги-не гарант успешного мероприятия

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 17 мая 2017, 19:27

      Зенит традиционно проигрывает Тереку на своем поле - так называемый неудобный соперник, а поле для обеих команд одинаковое, правильно написано ниже.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 19:09

      Буба , а ты вспомни игру - открытие с Уралом на огороде и три удаления ! Зенит еще тогда должен был потерять очки и - в аут !

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      Рейтинг: +712

      Cipolino 17 мая 2017, 18:53

      Чёт я ни понил,Терек что играл на Петровском,а Зинит в это время играл на БОМЖ-Арене,Паэтаму и програли бомжи???

      -1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 17 мая 2017, 18:51

      За такие деньги стадион как Камп Ноу можно было строить)

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > pzdc. 17 мая 2017, 18:59

      Обижаешь... На две с гаком Мараканы хватит!

      0
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 17 мая 2017, 18:27

      Не Питер потерял 3 очка в том матче, а Терек их заслуженно получил. Вообще то обе команды играли на одном поле. Обе, аки козлики, прыгали по кочкам и взрыхляли лужайку. Зато теперь там можно посадить картошечку - хоть какая то польза будет от этого стадиона.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 17 мая 2017, 18:25

      Да у нас этих денег - куры не клюют. И лига чемпионов наскучила. Так что кубка УЕФА нам вполне достаточно

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 18:21

      питеру в этом году конкретно не везёт

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