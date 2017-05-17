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  • Плетикоса: «Когда узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо»

Плетикоса: «Когда узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо»

17 мая 2017, 17:34
10

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поделился впечатлениями от завоевания московским клубом титула чемпиона России.

Напомним, красно-белые за три тура до окончания сезона РФПЛ стали сильнейшим клубом России, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

Добавим, что Плетикоса защищал цвета «Спартака» в период с 2007 по 2011 год, дважды став с командой серебряным призером РФПЛ.

– Вы играли во многих командах. Почему именно «Спартак» занял особенное место для вас?

– Хороший вопрос, ведь это действительно так. «Спартак» – единственная команда, которая дала мне те же эмоции, что были в Сплите, в родном «Хайдуке». Заняла такое же важное место. И сейчас, когда я узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо. Это же не просто так, значит, это какое-то особенное чувство.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Плетикоса Стипе
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dok66
1495032339
Плетикоса много сделал для Спартака . Жаль не дотерпел до чемпионства .
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meatFCSM
1495032669
Знакомое чувство , Стипе .Спасибо за всё.
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мяч квадратный
1495033436
Когда Стипе узнал, что спартак стал чемпионом, то даже испугался, что теперь небо упадёт на землю.
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piligrim1986
1495033537
вот кому медаль надо тоже дать
Ответить
Сармат Ростов
1495034045
Стёпа красава!!! В груди горячо, потому что там, на ромбике ещё одна звёздочка появилась!!!
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NEON-SM
1495034332
у всех такое чувство
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Mahone
1495035239
Спасибо,мы тоже испытали такие чувства!!!!!!!!1
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DZHEK_VOROBEY1987
1495035770
Стипе хороший вратарь,много раз выручал.
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spartak_88
1495036159
Я до сих пор не верю, что это случилось))) с 1994 года за Спартак болею)) дождался наконец та)))
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OfaZavr
1495092305
Потому что настоящий спартаковец!
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