Плетикоса: «Когда узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поделился впечатлениями от завоевания московским клубом титула чемпиона России.

Напомним, красно-белые за три тура до окончания сезона РФПЛ стали сильнейшим клубом России, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

Добавим, что Плетикоса защищал цвета «Спартака» в период с 2007 по 2011 год, дважды став с командой серебряным призером РФПЛ.

– Вы играли во многих командах. Почему именно «Спартак» занял особенное место для вас?

– Хороший вопрос, ведь это действительно так. «Спартак» – единственная команда, которая дала мне те же эмоции, что были в Сплите, в родном «Хайдуке». Заняла такое же важное место. И сейчас, когда я узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо. Это же не просто так, значит, это какое-то особенное чувство.