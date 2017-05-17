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    Плетикоса: «Когда узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поделился впечатлениями от завоевания московским клубом титула чемпиона России.

    Напомним, красно-белые за три тура до окончания сезона РФПЛ стали сильнейшим клубом России, завоевав золотые медали впервые с 2001 года.

    Добавим, что Плетикоса защищал цвета «Спартака» в период с 2007 по 2011 год, дважды став с командой серебряным призером РФПЛ.

    – Вы играли во многих командах. Почему именно «Спартак» занял особенное место для вас?

    – Хороший вопрос, ведь это действительно так. «Спартак» – единственная команда, которая дала мне те же эмоции, что были в Сплите, в родном «Хайдуке». Заняла такое же важное место. И сейчас, когда я узнал, что «Спартак» стал чемпионом, в груди стало горячо. Это же не просто так, значит, это какое-то особенное чувство.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2017 17:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:25

      Потому что настоящий спартаковец!

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 17 мая 2017, 18:49

      Я до сих пор не верю, что это случилось))) с 1994 года за Спартак болею)) дождался наконец та)))

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 мая 2017, 18:42

      Стипе хороший вратарь,много раз выручал.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 18:33

      Спасибо,мы тоже испытали такие чувства!!!!!!!!1

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 мая 2017, 18:18

      у всех такое чувство

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 17 мая 2017, 18:14

      Стёпа красава!!! В груди горячо, потому что там, на ромбике ещё одна звёздочка появилась!!!

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 мая 2017, 18:05

      вот кому медаль надо тоже дать

      3
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      Рейтинг: +15

      мяч квадратный 17 мая 2017, 18:03

      Когда Стипе узнал, что спартак стал чемпионом, то даже испугался, что теперь небо упадёт на землю.

      -2
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      Рейтинг: +14

      meatFCSM 17 мая 2017, 17:51

      Знакомое чувство , Стипе .Спасибо за всё.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:45

      Плетикоса много сделал для Спартака . Жаль не дотерпел до чемпионства .

      3
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