Пугин, Паскуато и Бруно сыграют с первых минут в матче «Томь» – «Крылья Советов»

Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура чемпионата России между «Томью» и «Крыльями Советов». Напомним, встреча пройдет сегодня в Томске и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Томь»: Солосин, Карымов, Пульич, Салахутдинов, Попов, Чуперка, Баляйкин, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев.

«Крылья Советов»: Конюхов, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияилович, Бруно, Зотов, Ткачев.

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