Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пугин, Паскуато и Бруно сыграют с первых минут в матче «Томь» – «Крылья Советов»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура чемпионата России между «Томью» и «Крыльями Советов». Напомним, встреча пройдет сегодня в Томске и начнется в 15:00 по московскому времени.

    «Томь»: Солосин, Карымов, Пульич, Салахутдинов, Попов, Чуперка, Баляйкин, Гвинейский, Голышев, Пугин, Соболев.

    «Крылья Советов»: Конюхов, Башкиров, Ятченко, Надсон, Корниленко, Паскуато, Бато, Мияилович, Бруно, Зотов, Ткачев.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2017 14:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 17 мая 2017, 14:30

      Уже не в первый раз читаю Пугин,а перед глазами кажется Путин))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11