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Каррера: «Ответ на критику Романцева в турнирной таблице»

16 мая 2017, 20:44
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра красно-белых всегда направлена на атаку, а также ответил на критику со стороны Олега Романцева, называвшим футбол столичного клуба слишком оборонительным.

– «Спартак» был лидером чемпионата, но команду часто критиковали, в том числе и Олег Романцев, назвавший ваш футбол скучным и сравнив его с «катеначчо».

– Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.

«Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Каррера Массимо
Комментарии (16)
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panmon
1494957184
Скучный потому что рекорд по количеству побед 1-0. Но я что-то не уверен что 5 место луче такой победы
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Excluz1ve
1494957502
Массимо Каррера top!!!
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zigbert
1494958558
Вклад Карреры в победу Спартака велик только зачем теперь вставлять палки в колеса.
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mihail200606
1494958652
Судя по интервью Романцева , которые здесь периодически появляются, он ведет себя как старый брюзга... ну порадуйся за свой клуб, 15 лет чемпионом не был.. какая на х... разница как они в этот раз чемпионство выиграли - да хоть в 11 чел на линии ворот стояли..
нет же , чем то уколоть надо. не сильно , но уколоть..

когда Алания в 95 стала чемпионом он истерику закатил, что обидели чем то спартак и оставил тренерство. а потом кода ярцев с молодняком следующий чемп выиграл он его задвинул...
гнилой человек.. и как тренер тоже не силен все таки.
в Динамо и сатурне ниче стоящего не показал.

каррера умно поступает , что не особо отвлекается на это..делал свое дело тихо..
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dok66
1494958799
Имеет право Романцев на свое мнение. Зачем сюда Карреру ввязывать ? А может он ничего по этому поводу и не говорил ? Бомардир развлекается
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Fancyfall
1494959053
кто ещё из репортёров не успел погреться у очага чемпионства спартака? налетай)
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Юрэс
1494959323
Ты чё Романцеff до столба итальянского ДОЕ. ......СЯ то ???
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Сармат Ростов
1494959685
Конечно, времени прошло много, но результат остался тем же : "Спартак" - ЧЕМПИОН!!!
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oyabun
1494962347
Я понимаю что для сотрудников Бомбардира главное сделать умелый вброс информации, который может вызвать нездоровый ажиотаж среди посетителей сайта. Но пожалуйста не таким образом. Романцев, как и Бесков это история Спартака. Причем одни из лучших страниц истории, для истинных болельщиков клуба, не нуждающихся в объяснении. Каррера - это сегодняшний день клуба, с которым мы связываем свои надежды. Не надо стравливать между собой то лучшее что было и есть у Спартака
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Дядя Серёжа
1494986628
Ты, Каррера, для начала повтори, а потом преумнож
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