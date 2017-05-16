Каррера: «Ответ на критику Романцева в турнирной таблице»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра красно-белых всегда направлена на атаку, а также ответил на критику со стороны Олега Романцева, называвшим футбол столичного клуба слишком оборонительным.
– «Спартак» был лидером чемпионата, но команду часто критиковали, в том числе и Олег Романцев, назвавший ваш футбол скучным и сравнив его с «катеначчо».
– Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.
«Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.
Источник: Itasportpress
нет же , чем то уколоть надо. не сильно , но уколоть..
когда Алания в 95 стала чемпионом он истерику закатил, что обидели чем то спартак и оставил тренерство. а потом кода ярцев с молодняком следующий чемп выиграл он его задвинул...
гнилой человек.. и как тренер тоже не силен все таки.
в Динамо и сатурне ниче стоящего не показал.
каррера умно поступает , что не особо отвлекается на это..делал свое дело тихо..