Каррера: «Ответ на критику Романцева в турнирной таблице»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра красно-белых всегда направлена на атаку, а также ответил на критику со стороны Олега Романцева, называвшим футбол столичного клуба слишком оборонительным.

– «Спартак» был лидером чемпионата, но команду часто критиковали, в том числе и Олег Романцев, назвавший ваш футбол скучным и сравнив его с «катеначчо».

– Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.

«Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.