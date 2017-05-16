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    Каррера: «Ответ на критику Романцева в турнирной таблице»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что игра красно-белых всегда направлена на атаку, а также ответил на критику со стороны Олега Романцева, называвшим футбол столичного клуба слишком оборонительным.

    – «Спартак» был лидером чемпионата, но команду часто критиковали, в том числе и Олег Романцев, назвавший ваш футбол скучным и сравнив его с «катеначчо».

    – Мы всегда лидировали в премьер-лиге, и я думаю, что в таблице и есть правильный ответ. Команда регулярно играла в атакующий футбол, хотя не всегда лучшим образом использовала свои голевые моменты.

    «Спартак» стал чемпионом России впервые с 2001 года.

    Источник: Itasportpress

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    16.05.2017 20:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 05:03

      Ты, Каррера, для начала повтори, а потом преумнож

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 мая 2017, 04:39

      Романцев легенда Спартака,как игрок так и тренер,кому бы это не нравилось,его слова думаю правильными,а Каррера не должен видеть в них негатив,а только совет наставника,ничего страшного в этом нет

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 мая 2017, 04:21

      Сейчас в футболе важен результат. Карерра его дал. Так что все нормально))

      0
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 16 мая 2017, 22:19

      Я понимаю что для сотрудников Бомбардира главное сделать умелый вброс информации, который может вызвать нездоровый ажиотаж среди посетителей сайта. Но пожалуйста не таким образом. Романцев, как и Бесков это история Спартака. Причем одни из лучших страниц истории, для истинных болельщиков клуба, не нуждающихся в объяснении. Каррера - это сегодняшний день клуба, с которым мы связываем свои надежды. Не надо стравливать между собой то лучшее что было и есть у Спартака

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      Рейтинг: +2161

      Алекc > oyabun 16 мая 2017, 22:58

      полностью согласен!

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 16 мая 2017, 22:14

      Романцев может говорить всё что угодно. После продажи Спартака Червяку для меня Романцева нет.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 16 мая 2017, 21:34

      Конечно, времени прошло много, но результат остался тем же : "Спартак" - ЧЕМПИОН!!!

      5
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 мая 2017, 21:28

      Ты чё Романцеff до столба итальянского ДОЕ. ......СЯ то ???

      0
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      Рейтинг: +3489

      Fancyfall 16 мая 2017, 21:24

      кто ещё из репортёров не успел погреться у очага чемпионства спартака? налетай)

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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 21:19

      Имеет право Романцев на свое мнение. Зачем сюда Карреру ввязывать ? А может он ничего по этому поводу и не говорил ? Бомардир развлекается

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 21:17

      Судя по интервью Романцева , которые здесь периодически появляются, он ведет себя как старый брюзга... ну порадуйся за свой клуб, 15 лет чемпионом не был.. какая на х... разница как они в этот раз чемпионство выиграли - да хоть в 11 чел на линии ворот стояли..

      нет же , чем то уколоть надо. не сильно , но уколоть..



      когда Алания в 95 стала чемпионом он истерику закатил, что обидели чем то спартак и оставил тренерство. а потом кода ярцев с молодняком следующий чемп выиграл он его задвинул...

      гнилой человек.. и как тренер тоже не силен все таки.

      в Динамо и сатурне ниче стоящего не показал.



      каррера умно поступает , что не особо отвлекается на это..делал свое дело тихо..

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