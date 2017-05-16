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    Эштреков: «У ЦСКА больше шансов занять второе место, чем у «Зенита»

    Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином». По мнению специалиста, армейцы имеют больше шансов занять второе место, чем «Зенит».

    «ЦСКА во что бы то ни стало надо обыгрывать «Рубин». Предугадать развитие событий в этом матче трудно, но думаю, что в любом случае будет победа армейцев. Наверное, у ЦСКА все-таки больше шансов на второе место, чем у «Зенита». У Гончаренко другое видение игры и тактика, чем у Слуцкого, но результат тоже есть.

    Провальный ли этот сезон для «Рубина»? Это будет определять и решать руководство клуба. Но, наверное, да, провальный, судя по тому, что там планировали, о чем говорили, зачем подписывали Хави Грасию и много легионеров. У казанцев была задача бороться хотя бы за место в еврокубках, но, к сожалению, не получилось», – сказал Эштреков.

    Встреча «Рубин» – ЦСКА состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Euro-football.ru

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    16.05.2017 19:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +94

      alex ni 17 мая 2017, 10:07

      Забавно читать отзывы от "бывших", такого типа:-"ЦСКА должен обыгрывать Рубин,тогда у него будет больше шансов на 2 место", зачем спрашивать и выкладывать очевиднейшие вещи, от уже забытых специалистов. Т.е. после победы(если она будет) то след интервью будет,я же говорил, а если не случится,то снова я же говорил,так как предугадать развитие события в матче трудно!!!!-ГЕНИАЛЬНО!!!!

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      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop 17 мая 2017, 00:40

      Ха! К бабуле не ходи - "Красная Армия всех сильней". Зенит -славная команда, но без творческой идеи типа "Халк". Ничего страшного - будут ещё сезоны...тем более, что устали ребята от хреновой погоды. Удачи всем командам! Истина - в честном футболе! +++

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 16 мая 2017, 22:37

      ЦВБП!
      а по делу...будем пососомотреть))))))

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 16 мая 2017, 21:33

      Провидец

      2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay > КАРАТ 16 мая 2017, 22:04

      Нострадамус

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      Рейтинг: +5849

      AtticusFinch 16 мая 2017, 20:11

      Открыл Америку))

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      Рейтинг: +239

      Михас007 16 мая 2017, 20:02

      анжи им не дадут занят второе место

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      Рейтинг: +4934

      polt 16 мая 2017, 19:47

      Зенит по игре не заслуживает второго места.

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      Рейтинг: +55

      Старый Бро > polt 16 мая 2017, 22:23

      В этом сезоне, кроме, как, оплеух от болельщиков, Зенит вообще ничего не заслуживает... . Но! Биться нужно до конца!

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