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  • Эштреков: «У ЦСКА больше шансов занять второе место, чем у «Зенита»

Эштреков: «У ЦСКА больше шансов занять второе место, чем у «Зенита»

16 мая 2017, 19:38
12

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином». По мнению специалиста, армейцы имеют больше шансов занять второе место, чем «Зенит».

«ЦСКА во что бы то ни стало надо обыгрывать «Рубин». Предугадать развитие событий в этом матче трудно, но думаю, что в любом случае будет победа армейцев. Наверное, у ЦСКА все-таки больше шансов на второе место, чем у «Зенита». У Гончаренко другое видение игры и тактика, чем у Слуцкого, но результат тоже есть.

Провальный ли этот сезон для «Рубина»? Это будет определять и решать руководство клуба. Но, наверное, да, провальный, судя по тому, что там планировали, о чем говорили, зачем подписывали Хави Грасию и много легионеров. У казанцев была задача бороться хотя бы за место в еврокубках, но, к сожалению, не получилось», – сказал Эштреков.

Встреча «Рубин» – ЦСКА состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Рубин Эштреков Владимир Гончаренко Виктор Грасия Хави
Комментарии (12)
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polt
1494953269
Зенит по игре не заслуживает второго места.
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Михас007
1494954152
анжи им не дадут занят второе место
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ArReal
1494954701
Открыл Америку))
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КАРАТ
1494959626
Провидец
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SunRomeS
1494963423
ЦВБП! а по делу...будем пососомотреть))))))
Ответить
GoLenaStop
1494970839
Ха! К бабуле не ходи - "Красная Армия всех сильней". Зенит -славная команда, но без творческой идеи типа "Халк". Ничего страшного - будут ещё сезоны...тем более, что устали ребята от хреновой погоды. Удачи всем командам! Истина - в честном футболе! +++
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alex ni
1495004870
Забавно читать отзывы от "бывших", такого типа:-"ЦСКА должен обыгрывать Рубин,тогда у него будет больше шансов на 2 место", зачем спрашивать и выкладывать очевиднейшие вещи, от уже забытых специалистов. Т.е. после победы(если она будет) то след интервью будет,я же говорил, а если не случится,то снова я же говорил,так как предугадать развитие события в матче трудно!!!!-ГЕНИАЛЬНО!!!!
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