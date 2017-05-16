Эштреков: «У ЦСКА больше шансов занять второе место, чем у «Зенита»

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Рубином». По мнению специалиста, армейцы имеют больше шансов занять второе место, чем «Зенит».

«ЦСКА во что бы то ни стало надо обыгрывать «Рубин». Предугадать развитие событий в этом матче трудно, но думаю, что в любом случае будет победа армейцев. Наверное, у ЦСКА все-таки больше шансов на второе место, чем у «Зенита». У Гончаренко другое видение игры и тактика, чем у Слуцкого, но результат тоже есть.



Провальный ли этот сезон для «Рубина»? Это будет определять и решать руководство клуба. Но, наверное, да, провальный, судя по тому, что там планировали, о чем говорили, зачем подписывали Хави Грасию и много легионеров. У казанцев была задача бороться хотя бы за место в еврокубках, но, к сожалению, не получилось», – сказал Эштреков.

Встреча «Рубин» – ЦСКА состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.