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    Сенников считает, что «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном попадании «Ростова» в Лигу Европы по итоге текущего сезона. По словам экс-защитника, ростовчане должны воспринимать себя как топ-клуб.

    «И «Ростов», и «Краснодар» достойны попадания в Лигу Европы. Жалко, что кто-то из них не попадет туда по итогам чемпионата. В этом сезоне они отдали много сил на еврокубки и где-то недобрали свои очки в Премьер-лиге. Но что поделать, такова жизнь.

    В еврокубках «Ростов» выступил в этом году удачно, а оценивать его выступление в чемпионате пока еще рано. Многое будет зависеть от итогового места: если «Ростов» не попадет в Лигу Европы, наверное, это станет для него неудачей. «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб», – сказал Сенников.

    «Ростов» находится на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» – четвертый.

    Источник: Euro-football.ru

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    16.05.2017 19:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 мая 2017, 16:22

      Да, Ростов благодаря самоотдаче показал, как можно играть достойно на европейском уровне.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2017, 10:08

      После таких побед в ЛЧ и ЛЕ конечно топ-клуб. Ещё бы с финансированием было все нормально.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 17 мая 2017, 05:06

      Да пускай воспринимает, но надо, чтоб и другие.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 мая 2017, 00:15

      Своей игрой ростовчане завоевали сердца многих болельщиков по всей России. Удачи, Ростов!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 мая 2017, 00:11

      Да какая разница, как называться - топ, чоп, стоп..
      Играть надо хорошо и, желательно, постоянно, т.е., честно выполнять свою работу - и люди сами назовут..а уж как??
      Это от игры футболистов зависит..

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 мая 2017, 22:34

      во- первых, и Ростов, и Краснодар могут ОБА НЕ ПОПАСТЬ, а это вообще куда более ЖАЛЬ, товарищ Сенников....
      а насчёт топ или топ-топ, то лучше не воспринимать себя топом, топиком или топором, а не проигрывать анти-топам , чтобы потом не надеяться, что Спартак не сольёт ещё одному "топу", за счастье более раннего начала праздника ))))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 21:46

      воспринимать то они конечно могут как угодно.. но все таки помоему рановато)))
      но главное , чтобы игра была... Ростов действительно мужики , показали остальным клубам нашим да и сборной как биться нужно...

      3
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 16 мая 2017, 20:58

      Игра у них конечно классная была порой, да вот правда они не знают что делать если против них с позиции слабой команды играют. Вот с топ соперниками все в порядке

      2
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      Рейтинг: +395

      meiram 16 мая 2017, 20:35

      Желаю удачи "Ростову", потому что действия клуба при нестабильности финансирования в отличие от "Краснодара" заслуживают добрых лестных слов и уважения "мужиков"! Молодцы, мужики!

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 мая 2017, 20:25

      А ведь верно сказал...Если бы не еврокубки, то Ростов реально бы боролся за чемпионство...Вот ,если он не попадет в ЛЕ- он явный фаворит следующего сезона !!! Вот и выбирайте- что лучше????

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