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  • Сенников считает, что «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб

Сенников считает, что «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб

16 мая 2017, 19:26
16

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном попадании «Ростова» в Лигу Европы по итоге текущего сезона. По словам экс-защитника, ростовчане должны воспринимать себя как топ-клуб.

«И «Ростов», и «Краснодар» достойны попадания в Лигу Европы. Жалко, что кто-то из них не попадет туда по итогам чемпионата. В этом сезоне они отдали много сил на еврокубки и где-то недобрали свои очки в Премьер-лиге. Но что поделать, такова жизнь.

В еврокубках «Ростов» выступил в этом году удачно, а оценивать его выступление в чемпионате пока еще рано. Многое будет зависеть от итогового места: если «Ростов» не попадет в Лигу Европы, наверное, это станет для него неудачей. «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб», – сказал Сенников.

«Ростов» находится на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» – четвертый.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Сенников Дмитрий
Комментарии (16)
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андрей андреев
1494952349
Ростов и есть топ клуб.Некоторые только из-за денег в топы попали
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Viruss28
1494953175
Мужики!! Этим все все сказано!
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Тяп-Ляп.
1494954349
Пусть другие воспринимают,а мы как всегда-от матча к матчу.
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dok66
1494954919
ТОп , ни ТОп , но в этом сезоне пошумел в Европе . ! Удачи , мужики .
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zico2205
1494955509
А ведь верно сказал...Если бы не еврокубки, то Ростов реально бы боролся за чемпионство...Вот ,если он не попадет в ЛЕ- он явный фаворит следующего сезона !!! Вот и выбирайте- что лучше????
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meiram
1494956126
Желаю удачи "Ростову", потому что действия клуба при нестабильности финансирования в отличие от "Краснодара" заслуживают добрых лестных слов и уважения "мужиков"! Молодцы, мужики!
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mihail200606
1494960376
воспринимать то они конечно могут как угодно.. но все таки помоему рановато))) но главное , чтобы игра была... Ростов действительно мужики , показали остальным клубам нашим да и сборной как биться нужно...
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Таганский
1494969066
Да какая разница, как называться - топ, чоп, стоп.. Играть надо хорошо и, желательно, постоянно, т.е., честно выполнять свою работу - и люди сами назовут..а уж как?? Это от игры футболистов зависит..
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mialkov
1494969357
Своей игрой ростовчане завоевали сердца многих болельщиков по всей России. Удачи, Ростов!
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OfaZavr
1495004920
После таких побед в ЛЧ и ЛЕ конечно топ-клуб. Ещё бы с финансированием было все нормально.
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