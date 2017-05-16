Сенников считает, что «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном попадании «Ростова» в Лигу Европы по итоге текущего сезона. По словам экс-защитника, ростовчане должны воспринимать себя как топ-клуб.

«И «Ростов», и «Краснодар» достойны попадания в Лигу Европы. Жалко, что кто-то из них не попадет туда по итогам чемпионата. В этом сезоне они отдали много сил на еврокубки и где-то недобрали свои очки в Премьер-лиге. Но что поделать, такова жизнь.

В еврокубках «Ростов» выступил в этом году удачно, а оценивать его выступление в чемпионате пока еще рано. Многое будет зависеть от итогового места: если «Ростов» не попадет в Лигу Европы, наверное, это станет для него неудачей. «Ростов» должен воспринимать себя как топ-клуб», – сказал Сенников.

«Ростов» находится на шестой строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар» – четвертый.