Ван дер Вил стал жертвой мошенничества в Турции, потеряв 4,5 миллиона

Защитник «Фенербахче» Грегори ван дер Вил стал жертвой мошенничества в бизнесе. Из-за своей доверчивости 29-летний игрок потерял 4,5 миллиона долларов.

«Через месяц после моего приезда в Турцию я познакомился с бизнесменом Юмитом Акбулутом. Он предложил мне бизнес, и я доверился ему. Затем я передал своему деловому партнеру 4,5 миллиона долларов, чтобы запустить ряд компаний. Он хотел заработать для нас деньги через четыре месяца.

Спустя некоторое время я спросил его, что случилось с нашими компаниями. Он ответил: «Дайте мне 600 тысяч долларов и забудьте о деньгах, потому что это Турция, и вы не можете начать здесь какой-либо бизнес». Он обманул меня! Это повлияло на мою футбольную карьеру и мою личную жизнь», – сказал ван дер Вил.

Футболист обратился к клубному адвокату и надеется, что тот сможет принять меры относительно его бывшего делового партнера. Также голландец подал иск в турецкий суд по поводу мошенничества и угроз.

Ван дер Вил перешел в «Фенербахче» из «ПСЖ» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей и отметился одной голевой передачей.