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    Ван дер Вил стал жертвой мошенничества в Турции, потеряв 4,5 миллиона

    Защитник «Фенербахче» Грегори ван дер Вил стал жертвой мошенничества в бизнесе. Из-за своей доверчивости 29-летний игрок потерял 4,5 миллиона долларов.

    «Через месяц после моего приезда в Турцию я познакомился с бизнесменом Юмитом Акбулутом. Он предложил мне бизнес, и я доверился ему. Затем я передал своему деловому партнеру 4,5 миллиона долларов, чтобы запустить ряд компаний. Он хотел заработать для нас деньги через четыре месяца.

    Спустя некоторое время я спросил его, что случилось с нашими компаниями. Он ответил: «Дайте мне 600 тысяч долларов и забудьте о деньгах, потому что это Турция, и вы не можете начать здесь какой-либо бизнес». Он обманул меня! Это повлияло на мою футбольную карьеру и мою личную жизнь», – сказал ван дер Вил.

    Футболист обратился к клубному адвокату и надеется, что тот сможет принять меры относительно его бывшего делового партнера. Также голландец подал иск в турецкий суд по поводу мошенничества и угроз.

    Ван дер Вил перешел в «Фенербахче» из «ПСЖ» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей и отметился одной голевой передачей.

    Источник: Telegraaf.nl

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    16.05.2017 12:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 18:07

      Просто так отдал деньги какому-то проходимцу?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 мая 2017, 13:58

      Без лоха и жизнь плоха )))
      Сочувствую

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 16 мая 2017, 13:24

      Нормально так, слегонца обманули...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 мая 2017, 12:25

      А у нас наоборот, Газпром стал жертвой мошенничество со стороны футболиста Кокорина.
      Из за своей доверчивости теперь первому приходиться платить второму 3,5 млн. долларов.
      Жизнь она такая не нае...шь, по двойным сплошным и шампанское в Монако не выпьешь )))

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