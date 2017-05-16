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  • Ван дер Вил стал жертвой мошенничества в Турции, потеряв 4,5 миллиона

Ван дер Вил стал жертвой мошенничества в Турции, потеряв 4,5 миллиона

16 мая 2017, 12:09
4

Защитник «Фенербахче» Грегори ван дер Вил стал жертвой мошенничества в бизнесе. Из-за своей доверчивости 29-летний игрок потерял 4,5 миллиона долларов.

«Через месяц после моего приезда в Турцию я познакомился с бизнесменом Юмитом Акбулутом. Он предложил мне бизнес, и я доверился ему. Затем я передал своему деловому партнеру 4,5 миллиона долларов, чтобы запустить ряд компаний. Он хотел заработать для нас деньги через четыре месяца.

Спустя некоторое время я спросил его, что случилось с нашими компаниями. Он ответил: «Дайте мне 600 тысяч долларов и забудьте о деньгах, потому что это Турция, и вы не можете начать здесь какой-либо бизнес». Он обманул меня! Это повлияло на мою футбольную карьеру и мою личную жизнь», – сказал ван дер Вил.

Футболист обратился к клубному адвокату и надеется, что тот сможет принять меры относительно его бывшего делового партнера. Также голландец подал иск в турецкий суд по поводу мошенничества и угроз.

Ван дер Вил перешел в «Фенербахче» из «ПСЖ» в июле 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей и отметился одной голевой передачей.

Источник: Telegraaf.nl
Турция. Суперлига Фенербахче ван дер Вил Грегори
Комментарии (4)
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FanatSerj
1494926706
А у нас наоборот, Газпром стал жертвой мошенничество со стороны футболиста Кокорина. Из за своей доверчивости теперь первому приходиться платить второму 3,5 млн. долларов. Жизнь она такая не нае...шь, по двойным сплошным и шампанское в Монако не выпьешь )))
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filosof sparty
1494930251
Нормально так, слегонца обманули...
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acer2003
1494932289
Без лоха и жизнь плоха ))) Сочувствую
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OfaZavr
1494947276
Просто так отдал деньги какому-то проходимцу?!
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