Коутиньо: «Я счастлив узнать, что у «Барселоны» есть интерес ко мне»

Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо заявил, что чувствует себя счастливым из-за интереса к нему со стороны «Барселоны». При этом игрок отметил, что на данный момент он сосредоточен с красными на борьбе за выход в Лигу чемпионов.

«Барселона – одна из лучших команд в мире. Об интересе каталонцев мне до сих пор ничего не говорили, но информацией должен располагать агент, а мое дело – сосредоточиться на игре.

У меня контракт с «Ливерпулем», осталась еще одна игра, у нас есть большой шанс попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Мне нужно сосредоточиться на футболе, а все трансферные вопросы пусть решают деловые люди.

Я счастлив узнать, что у такого великого клуба есть интерес ко мне. Это здорово. Для признания моей работы мне нужно продолжать упорно трудиться.

«Ливерпуль» – отличный клуб, и мы должны вернуть его в Лигу чемпионов», – сказал Коутиньо.

Мерсисайдцам нужно одержать победу в домашнем матче 38-го тура АПЛ с «Мидлсбро». Это гарантирует им как минимум четвертое место в турнирной таблице и участие в квалификации Лиги чемпионов.