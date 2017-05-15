Фалькао поставил рекорд результативности в трех из шести топ-лиг Европы

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао отметился двумя забитыми мячами в матче 37-го тура французской Лиги 1 против «Лилля», который закончился со счетом 4:0. Для него эти голы стали 20-м и 21-м в текущем чемпионате Франции. Такой показатель позволил колумбийцу стать первым в истории футболистом, достигшим этой отметки за сезон в трех из шести европейских топ-лиг.

Напомним, что ранее Фалькао в двух чемпионатах Испании забил за «Атлетико» 28 и 24 гола, а в Португалии забивал 25 мячей за «Порту» в сезоне-2009/10.