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    Фалькао поставил рекорд результативности в трех из шести топ-лиг Европы

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао отметился двумя забитыми мячами в матче 37-го тура французской Лиги 1 против «Лилля», который закончился со счетом 4:0. Для него эти голы стали 20-м и 21-м в текущем чемпионате Франции. Такой показатель позволил колумбийцу стать первым в истории футболистом, достигшим этой отметки за сезон в трех из шести европейских топ-лиг.

    Напомним, что ранее Фалькао в двух чемпионатах Испании забил за «Атлетико» 28 и 24 гола, а в Португалии забивал 25 мячей за «Порту» в сезоне-2009/10.

    Источник: Twitter

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    15.05.2017 06:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 мая 2017, 12:23

      красава

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 мая 2017, 09:51

      Мм.. Франция и Португалия.. Шарман.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 15 мая 2017, 07:57

      РФПЛ, значит, не входит в топ-6. Португалов вписали.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Супермачо 15 мая 2017, 09:51

      Входит в топ-36.
      Там и место.

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Супермачо 15 мая 2017, 12:24

      пока там становятся чемпионами непонятно кто то да

      1
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 15 мая 2017, 06:54

      Молодец.реанимировал карьеру.

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