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    Зидан: «Мы с каждым днем все ближе и ближе к чемпионству»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче 37-го тура Примеры против «Севильи» (4:1), а также отметил игру голкипера мадридского клуба Кейлора Наваса.

    «Стать чемпионами будет сложно, но мы с каждым днем все ближе и ближе к этой заветной цели. У нас есть два матча, мы должны играть их также. Сегодня мы одержали заслуженную победу. Отмечу игру Наваса – он несколько раз спасал команду. Замены добавили нашей игре баланса, поэтому второй тайм «Реалу» удался. Навас – ключевой игрок нашей команды. Сегодня его игра была прекрасной», – сказал специалист.

    «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея одинаковое количество очков с «Барселоной», а также игру в запасе.

    Источник: Marca

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    15.05.2017 01:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:15

      Реал должен выиграть чемпионат . Столько сил положили , осталась самая малость .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 мая 2017, 06:35

      Станете чемпионами, однако! Вперед, только вперед!

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 06:34

      Я за Барселону,по Реал-Чемпион

      2
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 15 мая 2017, 06:09

      Держать тот же темп, 2 матча и Хала МАДРИД!!!

      3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 мая 2017, 03:40

      Да уже можно поздравлять с чемпионством. Севилья разгромлена, а это клуб на 4 месте в Примере, так что - ЧЕМПИОНЫ!!!

      2
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