Зидан: «Мы с каждым днем все ближе и ближе к чемпионству»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о матче 37-го тура Примеры против «Севильи» (4:1), а также отметил игру голкипера мадридского клуба Кейлора Наваса.

«Стать чемпионами будет сложно, но мы с каждым днем все ближе и ближе к этой заветной цели. У нас есть два матча, мы должны играть их также. Сегодня мы одержали заслуженную победу. Отмечу игру Наваса – он несколько раз спасал команду. Замены добавили нашей игре баланса, поэтому второй тайм «Реалу» удался. Навас – ключевой игрок нашей команды. Сегодня его игра была прекрасной», – сказал специалист.

«Реал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея одинаковое количество очков с «Барселоной», а также игру в запасе.