Гунько: «Желаем Хомухе скорейшего выздоравления»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько пожелал скорейшего выздоровления защитнику красно-белых Ивану Хомухе, получившему повреждение в матче ФНЛ против «Химок» (4:0). Напомним, у футболиста подозрение на перелом костей голени.

«Хочу поддержать Ваню Хомуху. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что его травма не такая тяжелая, как казалось поначалу. Сейчас Иван едет в институт Склифософского. Там определят характер повреждения», – сказал специалист.

«Спартак-2» находится на шестой строчке в турнирной таблице ФНЛ.