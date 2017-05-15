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    Гунько: «Желаем Хомухе скорейшего выздоравления»

    Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько пожелал скорейшего выздоровления защитнику красно-белых Ивану Хомухе, получившему повреждение в матче ФНЛ против «Химок» (4:0). Напомним, у футболиста подозрение на перелом костей голени.

    «Хочу поддержать Ваню Хомуху. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся, что его травма не такая тяжелая, как казалось поначалу. Сейчас Иван едет в институт Склифософского. Там определят характер повреждения», – сказал специалист.

    «Спартак-2» находится на шестой строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

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    15.05.2017 00:45
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