РФПЛ. «Ростов» забил четыре мяча в ворота «Рубина», Азмун оформил дубль

В рамках 28-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле обыграл «Рубин». Обе команды забили на двоих шесть голов. Дублем в составе хозяев отметился экс-форвард казанцев Сердар Азмун.

«Ростов» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» – девятый.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 7; 2:0 – Полоз, 19; 3:0 – Азмун, 51; 4:0 – Нобоа, 73; 4:1 – М'Вила, 76; 4:2 – Канунников, 87.

Ростов: Медведев, Калачев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Киреев (Терентьев, 12), Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ (Сонг, 77), Ткачук, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Канунников.

Предупреждения: Кудряшов, 22 – Ахметов, 90.

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