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  • РФПЛ. «Ростов» забил четыре мяча в ворота «Рубина», Азмун оформил дубль

РФПЛ. «Ростов» забил четыре мяча в ворота «Рубина», Азмун оформил дубль

14 мая 2017, 20:53
15

В рамках 28-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле обыграл «Рубин». Обе команды забили на двоих шесть голов. Дублем в составе хозяев отметился экс-форвард казанцев Сердар Азмун.

«Ростов» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» – девятый.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 7; 2:0 – Полоз, 19; 3:0 – Азмун, 51; 4:0 – Нобоа, 73; 4:1 – М'Вила, 76; 4:2 – Канунников, 87.

Ростов: Медведев, Калачев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Киреев (Терентьев, 12), Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ (Сонг, 77), Ткачук, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Канунников.

Предупреждения: Кудряшов, 22 – Ахметов, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Азмун Сердар
Комментарии (15)
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Fancyfall
1494784590
это было эпично)
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NEON-SM
1494784874
выигрывали весь матч, а потом за 5 минут пропустили 2 штуки, и это от рубина всего лишь, двоякое ощущение от игры
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Krossmen73
1494785277
Ничего удивительного в том что пропустили пару мячей нет.Парни сделали прекрасный задел чтобы чувствовать себя спокойно.Это всё же лучше чем выигрывать постоянно 1:0 и дрожать весь матч боясь пропустить))))).Ростов с победой!!!!Мужики молодцы!!!!Теперь при определённых условиях можно надеяться и на попадание в Европу.Тем более у конкурентов более сложный график.Надеюсь спартачи не профилонят в игре с Тереком при своих болелах,а Зенит отберёт очки у "торгашей"(быков).
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DIDI 23
1494785873
Класс!
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ALeX-161-rus
1494789143
Лига Европы будет наша! Без вариантов!
Ответить
Таганский
1494797640
С победой, Ростовушка!!
Ответить
кеша_КБ
1494837137
- очень хочу, чтобы Ростов "пробился" в Европу! На мой взгляд, Он достоин этого!, и если он выйдет - буду болеть за него!, удачи Ростову!!!
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