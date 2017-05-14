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    РФПЛ. «Ростов» забил четыре мяча в ворота «Рубина», Азмун оформил дубль

    В рамках 28-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле обыграл «Рубин». Обе команды забили на двоих шесть голов. Дублем в составе хозяев отметился экс-форвард казанцев Сердар Азмун.

    «Ростов» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» – девятый.

    Россия. Премьер-лига. 28-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 4:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 7; 2:0 – Полоз, 19; 3:0 – Азмун, 51; 4:0 – Нобоа, 73; 4:1 – М'Вила, 76; 4:2 – Канунников, 87.

    Ростов: Медведев, Калачев, Мевля (Симич, 56), Навас, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Киреев (Терентьев, 12), Ерохин, Полоз, Азмун (Бухаров, 63).

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Камболов, Санчес, Кузьмин, М'Вила, Цакташ (Сонг, 77), Ткачук, Жемалетдинов (Жонатас, 56), Рочина (Ахметов, 87), Канунников.

    Предупреждения: Кудряшов, 22 – Ахметов, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 20:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 15 мая 2017, 11:32

      - очень хочу, чтобы Ростов "пробился" в Европу! На мой взгляд, Он достоин этого!, и если он выйдет - буду болеть за него!, удачи Ростову!!!

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 мая 2017, 00:34

      С победой, Ростовушка!!

      2
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 мая 2017, 22:12

      Лига Европы будет наша! Без вариантов!

      5
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      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > ALeX-161-rus 14 мая 2017, 22:19

      Дай то Бог!Кстати,как там на Левом берегу себя новый стадион чувствует?Много доделок осталось?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 мая 2017, 21:17

      Класс!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 мая 2017, 21:07

      Ничего удивительного в том что пропустили пару мячей нет.Парни сделали прекрасный задел чтобы чувствовать себя спокойно.Это всё же лучше чем выигрывать постоянно 1:0 и дрожать весь матч боясь пропустить))))).Ростов с победой!!!!Мужики молодцы!!!!Теперь при определённых условиях можно надеяться и на попадание в Европу.Тем более у конкурентов более сложный график.Надеюсь спартачи не профилонят в игре с Тереком при своих болелах,а Зенит отберёт очки у "торгашей"(быков).

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > Krossmen73 14 мая 2017, 21:34

      ой да пару игр то и выйграли крупно, в половине матчей мужики и одного то не могли закатить

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > NEON-SM 14 мая 2017, 22:17

      Я сам болельщик Спартака.Но ,если ты заметил,у мужиков и спартачей разный подход к построению игры.Если Спартак претендует на атакующую модель игры,то и должен ей придерживаться.Загугли видео игр Спартака в конце 80х-начале 90х годов.Посмотри,тогда поймёшь про что я говорю.А уж про реализацию моментов я вообще молчу.Ростов же в силу своих,скромных скажу,возможностей и играет "от печки" тобишь в основном в оборону.А уж что будет впереди,то и будет.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > ROSTOV SUPER 14 мая 2017, 22:48

      В том то и опасение,что будет в Европе.Хоть наши и стали чемпионами,но игру ещё ставить и ставить.Особенно в обороне.Ростовчане же с приходом Бердыева стали довольно неприятным и неудобным для многих соперником.Видно было что начало сезона сыграло злую шутку с командой.Выложившись в кубках потом поймали функциональную яму.И когда надо было набирать очки,были обидные ничьи.Так что придётся попотеть чтобы попасть в кубки.Но Ростов наиболее приемлемый клуб среди остальных претендентов.Так что удачи вам дончане!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > карасевщина 15 мая 2017, 05:06

      "Торгаши" стали таковыми когда слили Кононова .Человек отдал душу команде,сделал её "быками"(в хорошем смысле) и из-за кучки латиносовой диаспоры и их нежелания играть,его слили....Тобишь предали-продали...Сравни как играли "Ванька",Лаборде и "Жорик"по приходу в команду и то что они показывают сейчас.Плюс тренер-физрук....Что тут говорить....

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > карасевщина 15 мая 2017, 10:30

      Ферма отдыхает

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 14 мая 2017, 21:01

      выигрывали весь матч, а потом за 5 минут пропустили 2 штуки, и это от рубина всего лишь, двоякое ощущение от игры

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > хрякобомж 14 мая 2017, 21:18

      у всех бывают такие игры, я не горжусь игрой с томью, действительно провалили, но были и хорошие игры, дерби особенно

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      Рейтинг: +3489

      Fancyfall 14 мая 2017, 20:56

      это было эпично)

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