Фернандеш не собирается уходить из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заявил, что не собирается покидать московский клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, действующий контракт 31-летнего португальца рассчитан до лета 2019 года.

«После завоевания Кубка России для «Локомотива» важно добиваться побед и дальше. Впереди два матча, которые должны закончиться двумя победами. Готов ли «Локомотив» к еврокубкам? Сейчас рано об этом говорить. У нас впереди лето, подготовка, кто-то придет, кто-то уйдет.

Что касается меня, то я не собираюсь уходить из клуба летом. Все мои мысли о том, чтобы достойно закончить чемпионат и готовиться к следующему сезону в составе «Локо». Могу сказать нашим болельщикам, что никуда не ухожу. Мне тут хорошо», – сказал Фернандеш.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.