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Фернандеш не собирается уходить из «Локомотива»

14 мая 2017, 17:02
7

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заявил, что не собирается покидать московский клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, действующий контракт 31-летнего португальца рассчитан до лета 2019 года.

«После завоевания Кубка России для «Локомотива» важно добиваться побед и дальше. Впереди два матча, которые должны закончиться двумя победами. Готов ли «Локомотив» к еврокубкам? Сейчас рано об этом говорить. У нас впереди лето, подготовка, кто-то придет, кто-то уйдет.

Что касается меня, то я не собираюсь уходить из клуба летом. Все мои мысли о том, чтобы достойно закончить чемпионат и готовиться к следующему сезону в составе «Локо». Могу сказать нашим болельщикам, что никуда не ухожу. Мне тут хорошо», – сказал Фернандеш.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль
Комментарии (7)
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Cosh18
1494775442
Спасибо за твою игру, глаз радуется!
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dok66
1494781492
И кто его его куда отправлял или выгонял . Так ... слухи . Он нужен команде .
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wobaekat
1494793353
Великолепен
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XaXatyn
1494795402
Ману прекрасный игрок ! В этом сезоне у нас хорошее трио образовалось ! Но он мне почему то Блейда напоминает )
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