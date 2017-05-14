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    Фернандеш не собирается уходить из «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш заявил, что не собирается покидать московский клуб по окончании нынешнего сезона. Напомним, действующий контракт 31-летнего португальца рассчитан до лета 2019 года.

    «После завоевания Кубка России для «Локомотива» важно добиваться побед и дальше. Впереди два матча, которые должны закончиться двумя победами. Готов ли «Локомотив» к еврокубкам? Сейчас рано об этом говорить. У нас впереди лето, подготовка, кто-то придет, кто-то уйдет.

    Что касается меня, то я не собираюсь уходить из клуба летом. Все мои мысли о том, чтобы достойно закончить чемпионат и готовиться к следующему сезону в составе «Локо». Могу сказать нашим болельщикам, что никуда не ухожу. Мне тут хорошо», – сказал Фернандеш.

    В нынешнем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» в РФПЛ 18 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.05.2017 17:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 мая 2017, 23:56

      Ману прекрасный игрок ! В этом сезоне у нас хорошее трио образовалось ! Но он мне почему то Блейда напоминает )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 14 мая 2017, 23:22

      Великолепен

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 20:04

      И кто его его куда отправлял или выгонял . Так ... слухи . Он нужен команде .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 14 мая 2017, 18:24

      Спасибо за твою игру, глаз радуется!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > Cosh18 14 мая 2017, 18:30

      вообще красавчик) еще бы буссуфа был бы таким как ману, то вообще всех бы рвали в клочья)

      2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > lokoman92 14 мая 2017, 18:37

      Это точно, а ещё бы Диарра вернуть!!!!!

      1
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      Рейтинг: +31

      NighteMare > Fan Loko mik 15 мая 2017, 22:19

      Миранчука бы еще сохранить))))

      0
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