РФПЛ. «Терек» обыграл «Томь», продлив победную серию до четырех матчей

В матче 28-го тура РФПЛ «Терек» в гостях добился победы над «Томью» – 2:1. Таким образом, грозненский клуб продлил победную серию, которая теперь составляет четыре игры.

После данного успеха «Терек» набрал 45 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Томь» досрочно вылетела из РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Томь (Томск) – Терек (Грозный) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Лебеденко, 60; 0:2 – Мбенгуе, 62; 1:2 – Салахутдинов, 82.

Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Гвинейский, Карымов, Баляйкин (Большунов, 66), Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин (Салахутдинов, 69).

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Балай, 74), Кузяев, Пирис, Торже (Лебеденко, 53), Мбенгуе (Садаев, 72).

Предупреждения: Карымов, 27; Гвинейский, 38; Сасин, 65 – Торже, 19; Иванов, 74.

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Турнирная таблица РФПЛ