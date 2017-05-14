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    РФПЛ. «Терек» обыграл «Томь», продлив победную серию до четырех матчей

    В матче 28-го тура РФПЛ «Терек» в гостях добился победы над «Томью» – 2:1. Таким образом, грозненский клуб продлил победную серию, которая теперь составляет четыре игры.

    После данного успеха «Терек» набрал 45 очков и остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Томь» досрочно вылетела из РФПЛ.

    Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

    Томь (Томск) – Терек (Грозный) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лебеденко, 60; 0:2 – Мбенгуе, 62; 1:2 – Салахутдинов, 82.

    Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Гвинейский, Карымов, Баляйкин (Большунов, 66), Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин (Салахутдинов, 69).

    Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов (Балай, 74), Кузяев, Пирис, Торже (Лебеденко, 53), Мбенгуе (Садаев, 72).

    Предупреждения: Карымов, 27; Гвинейский, 38; Сасин, 65 – Торже, 19; Иванов, 74.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 13:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 17:23

      Ну пионеры то свой гол забили ! Молодцы .

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 16:34

      Молодцы!!! Сезон удачный,поздравляю

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 мая 2017, 14:47

      Отлично, Терек. Может быть в ЛЕ попадёте.

      -1
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      Рейтинг: +22

      drago922 14 мая 2017, 14:45

      ай молодцы Терек , интересно глянуть будет на них в лиге европы

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