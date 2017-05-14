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    Червиченко: «Все-таки Луис Адриано – не тот игрок, который нужен «Спартаку»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) выразил мнение, что нападающий Луис Адриано не подходит московскому клубу.

    Напомним, бразилец перешел в стан красно-белых минувшей зимой и провел за команду в РФПЛ шесть матчей, в которых забил два гола.

    – Нужно ли было назначить пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме в эпизоде с Луисом Адриано?

    – Я не думаю, что этот эпизод мог что-то решить. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне «Спартак» судят комфортно. А Луис Адриано это все-таки не тот игрок, который нужен «Спартаку».

    Источник: Rusfootball.info

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    14.05.2017 13:34
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 мая 2017, 20:34

      а червяк все-таки мудак

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 14 мая 2017, 19:47

      Червиченко какой то гниловатый тип.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 18:05

      Он себя в следующем сезоне ещё покажет, а Черв завали!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 14 мая 2017, 17:42

      я вполне серьёзно!, АЧ!, ты что так запустил себя!?, у тебя реальные проблемы со здоровьем!, ты скоро ходить не сможешь...,а рассуждаешь об Адриано), ты круче, чем Каррера или Федун!?, ладно, не обижайся, будет тебе - Кингсли Коман!!!)))... здоровья тебе!!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 17:21

      Без комментариев . Зачем его слова комментировать , ведь уже в глубокой отставке . Нужно было самому в свое время Адриано , или Месии , или Роналду приглашать . А сейчас то что обсуждать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 14 мая 2017, 17:10

      Червиченко: «Все-таки Червиченко – не тот руководитель, который нужен «Спартаку»

      4
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > Каратель 14 мая 2017, 17:24

      Это мы давно поняли. Теперь скорее, Червиченко - не тот эксперт, который нужен миру.

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 16:32

      Здесь согласен,мне кажется нужен нападающий таранного типа,танк,которого не уронишь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 14 мая 2017, 16:24

      Маладец Червяк,знатно пищевиков троллит,а они от злобы и немощи выворачиваются наизнанку.

      -3
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 14 мая 2017, 16:01

      Да он жирный троль, а не человек. И за всё "хорошее" что он сделал Спартаку имеем право высказать своё к нему отношение, а кроме мата и ругани с ним ничего не ассоциируется.

      3
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 14 мая 2017, 15:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачастую, высказывания Червиченко спорны. Кому неинтересно мнение Червиченко, тот его не читает, и , тем более, не комментирует.
      Поэтому раз читаете и комментируете, значит задевают его высказывания, а вот оскорблять пожилого человека некрасиво....

      -5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > Ветеран17 14 мая 2017, 16:00

      Если мнение этого уважаемого Вами и редакции бомбардира человека интересно, то читайте его на его личной странице. Однако не все считают, что компетентность и профессионализм Червиченко имеет место быть и читать мнение некомпетентного человека никому не хочется. Только почему то редакторы Бомбардира ежедневно навязывают его высказывания уважаемой публике, вовлекая аудиторию в травлю и резню на рукописных полях.

      6
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      Рейтинг: +252

      Рыпя > Ветеран17 14 мая 2017, 16:02

      то есть по твоему он правду матку рубит!? дело не в том интересен или нет! а в том, что он вообще не имеет ни какого права голоса, за то что он сделал в прошлом!!

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