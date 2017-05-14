Червиченко: «Все-таки Луис Адриано – не тот игрок, который нужен «Спартаку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) выразил мнение, что нападающий Луис Адриано не подходит московскому клубу.

Напомним, бразилец перешел в стан красно-белых минувшей зимой и провел за команду в РФПЛ шесть матчей, в которых забил два гола.

– Нужно ли было назначить пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме в эпизоде с Луисом Адриано?

– Я не думаю, что этот эпизод мог что-то решить. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне «Спартак» судят комфортно. А Луис Адриано это все-таки не тот игрок, который нужен «Спартаку».