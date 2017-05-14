Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Все-таки Луис Адриано – не тот игрок, который нужен «Спартаку»

Червиченко: «Все-таки Луис Адриано – не тот игрок, который нужен «Спартаку»

14 мая 2017, 13:34
26

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) выразил мнение, что нападающий Луис Адриано не подходит московскому клубу.

Напомним, бразилец перешел в стан красно-белых минувшей зимой и провел за команду в РФПЛ шесть матчей, в которых забил два гола.

– Нужно ли было назначить пенальти в ворота «Спартака» в первом тайме в эпизоде с Луисом Адриано?

– Я не думаю, что этот эпизод мог что-то решить. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне «Спартак» судят комфортно. А Луис Адриано это все-таки не тот игрок, который нужен «Спартаку».

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Червиченко Андрей
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NEON-SM
1494758876
не то что он не нужен, нужен, просто надо и ещё кого-то, а то травмируется постоянно, но забивать умеет
Ответить
alexidj
1494759071
Кому как не червяку разбираться кто нужен Спартаку))после его его кампании только в этом году грубо говоря от хлама смогли избавиться и заиграть)покупал не понятно кого не понятно зачем а щас строит из себя специалиста..тьфу
Ответить
nik55
1494760402
ты что тренером Спартака стал ?
Ответить
subbotaspartak
1494760810
Червиченко не тот человек, чьи комментарии нужны на этой странице. Освободи место для специалистов.
Ответить
Mr_Murder
1494761803
червиченко раскудахтался )
Ответить
Диктор
1494761998
Одно овно льется-тебе какое дело кто играет в Спартаке? Твой шанс уже прошел-осталось только ..................
Ответить
Ветеран17
1494765702
Зачастую, высказывания Червиченко спорны. Кому неинтересно мнение Червиченко, тот его не читает, и , тем более, не комментирует. Поэтому раз читаете и комментируете, значит задевают его высказывания, а вот оскорблять пожилого человека некрасиво....
Ответить
IVANRUS777
1494766902
Да он жирный троль, а не человек. И за всё "хорошее" что он сделал Спартаку имеем право высказать своё к нему отношение, а кроме мата и ругани с ним ничего не ассоциируется.
Ответить
Архипелаг Гуляк
1494768293
Маладец Червяк,знатно пищевиков троллит,а они от злобы и немощи выворачиваются наизнанку.
Ответить
Каратель помойников
1494771009
Червиченко: «Все-таки Червиченко – не тот руководитель, который нужен «Спартаку»
Ответить
Главные новости
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
4
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
Все новости
Все новости
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
1
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+