Орлов: «У меня есть кого посоветовать на пост главного тренера «Зенита»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто должен возглавить «Зенит» в случае ухода Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что румынский специалист покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона. Новым местом работы 71-летнего тренера может стать «Галатасарай».

– Кого вы будете советовать на пост тренера «Зенита»?

– Если меня спросят, у меня есть кого посоветовать. Зачем же я буду открывать сейчас? Когда надо – услышат, мне позвонят и спросят.

Тут много составляющих. Кто нужен сейчас «Зениту»? Идеальный вариант – тренер сильный, мощный, с авторитетом, и с ним должны прийти два-три ключевых футболиста, которых он пригласит. «Зениту», чтобы бороться за первые места, нужен лидер – сейчас лидера в команде нет.