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  • Орлов: «У меня есть кого посоветовать на пост главного тренера «Зенита»

Орлов: «У меня есть кого посоветовать на пост главного тренера «Зенита»

14 мая 2017, 12:33
41

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто должен возглавить «Зенит» в случае ухода Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что румынский специалист покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона. Новым местом работы 71-летнего тренера может стать «Галатасарай».

– Кого вы будете советовать на пост тренера «Зенита»?

– Если меня спросят, у меня есть кого посоветовать. Зачем же я буду открывать сейчас? Когда надо – услышат, мне позвонят и спросят.

Тут много составляющих. Кто нужен сейчас «Зениту»? Идеальный вариант – тренер сильный, мощный, с авторитетом, и с ним должны прийти два-три ключевых футболиста, которых он пригласит. «Зениту», чтобы бороться за первые места, нужен лидер – сейчас лидера в команде нет.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (41)
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Аид666
1494754700
Орлов решил побить отрицательный рейтинг Селюка?
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NEON-SM
1494754743
Гена, ну ты монстр, я знаю но никому не скажу, это чё за новость дня то такая)))))
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BAIv
1494755360
мы знаем кому давно пора на пенсию или на лечение, но не скажем, дядька Гена пора!!!!!
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ШАНс
1494755804
Так вот кто советует совету директоров зенита кого назначить тренером. А они бедные всё голову ломают)))
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APchelov
1494758957
Геннадий Сергеич, уходи. Ну не позорь седины. Тебе все, даже питерские, давно уже импичмент объявили. А ты не слышишь
Ответить
subbotaspartak
1494760591
Он думает, что ему позвонят? Позвонят, догонят и ещё дозвонят. Тебя наверно послушали прошлым летом, Не ты у Цыгана был агентом?
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spartach n1
1494761896
Мудило
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Garrincha58
1494766429
наверное Уткин? он же закончил работать комментатором
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Каратель помойников
1494770930
неужели гена-самовыдвиженец?)))
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виктоша
1494773393
Без Орлова не решить вопрос, это правда.
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