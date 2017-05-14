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    Орлов: «У меня есть кого посоветовать на пост главного тренера «Зенита»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто должен возглавить «Зенит» в случае ухода Мирчи Луческу.

    Ранее сообщалось, что румынский специалист покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона. Новым местом работы 71-летнего тренера может стать «Галатасарай».

    – Кого вы будете советовать на пост тренера «Зенита»?

    – Если меня спросят, у меня есть кого посоветовать. Зачем же я буду открывать сейчас? Когда надо – услышат, мне позвонят и спросят.

    Тут много составляющих. Кто нужен сейчас «Зениту»? Идеальный вариант – тренер сильный, мощный, с авторитетом, и с ним должны прийти два-три ключевых футболиста, которых он пригласит. «Зениту», чтобы бороться за первые места, нужен лидер – сейчас лидера в команде нет.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    14.05.2017 12:33
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2017, 01:03

      Ой, держите меня, ничего себе самомненьице, вот так вот позвонят и спросят, а может действительно там, в "Зените", никаких колыханий и не происходит без одобрения Геннадия Сергеевича?

      0
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      Рейтинг: +93

      stachel 14 мая 2017, 18:36

      Имей я место в совете директоров Зенита, предложил бы Клоппа.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша 14 мая 2017, 17:49

      Без Орлова не решить вопрос, это правда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      dedruz 14 мая 2017, 17:15

      за Бердыевым постоянно хвост из двух-трех игроков...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 17:15

      Думаю , что Орлов это не говорил . Очередной фейк . Кто его будет спрашивать ? Смешно . Он водку пьет с Зиданом , Конте , Клоппом и тд . ? Очень сомневаюсь . У Зенит есть серьезные акционеры , пускай думают , предлагают и решают .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 14 мая 2017, 17:12

      Кирьякова хай подпишут)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 14 мая 2017, 17:08

      неужели гена-самовыдвиженец?)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 16:35

      Бердыев!!!!!!!! Однозначно

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2017, 15:53

      наверное Уткин? он же закончил работать комментатором

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 14 мая 2017, 15:13

      Самый мощный тренер-Курбан Бекиевич, не надо искать из-за рубежа!

      0
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