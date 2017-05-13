Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В текущем сезоне «Арсенал» выиграл семь из семи матчей, проведенных в резервной форме

    «Арсенал» одержал победу над «Сток Сити» со счетом 4:1 в рамках встречи 33-го тура чемпионата Англии. Подопечные Арсена Венгера играли в третьей форме, выполненной в черно-салатовом цветовом решении.

    «Канониры» одержали седьмую победу в семи матчах нынешнего сезона, проведенных в резервной экипировке. При этом, команда забила 24 гола и пропустила шесть.

    Победа на «Сток-он-Трент» позволила лондонцам временно выйти на четвертое место в турнирной таблице. «Ливерпуль», который имеет на матч меньше, 14-го мая сыграет с «Вест Хэмом».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 23:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 14 мая 2017, 05:36

      Действительно..может не тренера менять надо, а официальные цвета клуба?)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11