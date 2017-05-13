В текущем сезоне «Арсенал» выиграл семь из семи матчей, проведенных в резервной форме

«Арсенал» одержал победу над «Сток Сити» со счетом 4:1 в рамках встречи 33-го тура чемпионата Англии. Подопечные Арсена Венгера играли в третьей форме, выполненной в черно-салатовом цветовом решении.

«Канониры» одержали седьмую победу в семи матчах нынешнего сезона, проведенных в резервной экипировке. При этом, команда забила 24 гола и пропустила шесть.

Победа на «Сток-он-Трент» позволила лондонцам временно выйти на четвертое место в турнирной таблице. «Ливерпуль», который имеет на матч меньше, 14-го мая сыграет с «Вест Хэмом».