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  • Суарес: «Я не мог поверить, что «Барселона» по-прежнему хотела купить меня после укуса Кьеллини»

Суарес: «Я не мог поверить, что «Барселона» по-прежнему хотела купить меня после укуса Кьеллини»

13 мая 2017, 23:41
6

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился подробностями личной жизни после инцидента во время матча группового этапа ЧМ-2014 ИталияУругвай (0:1), в котором он был удален за укус Джорджио Кьеллини. Форвард был дисквалифицирован на девять международных матчей и на четыре месяца отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.

«Помню, как плакал во время разговора с Андони Субисарретой (с 2010 по 2015 год спортивный директор «Барселоны» – прим. «Бомбардира»), потому что не мог поверить, что они по-прежнему хотят купить меня. Это дало мне мотивацию, чтобы продолжать работать.

Иногда я смотрю фото и видео того времени. Я тренировался в маленьком тренажерном зале площадью 10 квадратных метров. Физиотерапевт Хуанхо Брау искал удобный момент и свободное место, где бы я мог побегать без внимания журналистов.

Если мои дети спросят меня об этом инциденте, я расскажу им всю правду. Это было очень тяжелое время для меня», – признался 30-летний уругваец.

В нынешнем сезоне Суарес забил 35 голов и отдал 19 результативных передач в 49-ти матчах. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

После матча «Барселона» – «Ювентус» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Суарес и Кьеллини обменялись футболками.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Уругвай Италия Кьеллини Джорджо Суарес Луис
Комментарии (6)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1494710096
ьелини - кремень
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xColaz
1494714765
Ну вот, давно бы так. За одно интервью раза в 2 уважение к Суаресу выросло)
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Nahabinec
1494719958
А что удивительного ?, из игроков барсы он же никого не кусал) плюс игрок то он великолепный, а то что со странностями, ну так Кантона людей ногами в прыжке любил бить ,но все равно за МЮ играл
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Опорник84
1494731769
В Барсу кого попало не берут! Ты один из лучших в мировом футболе!
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FanatSerj
1494832927
ну пару раз укусил, бывает, может Сумерек пересмотрел.
Все же лучше чем шампус бухать после позорных игр и по двойным сплошным гонять.
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