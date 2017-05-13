Суарес: «Я не мог поверить, что «Барселона» по-прежнему хотела купить меня после укуса Кьеллини»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился подробностями личной жизни после инцидента во время матча группового этапа ЧМ-2014 Италия – Уругвай (0:1), в котором он был удален за укус Джорджио Кьеллини. Форвард был дисквалифицирован на девять международных матчей и на четыре месяца отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.

«Помню, как плакал во время разговора с Андони Субисарретой (с 2010 по 2015 год спортивный директор «Барселоны» – прим. «Бомбардира»), потому что не мог поверить, что они по-прежнему хотят купить меня. Это дало мне мотивацию, чтобы продолжать работать.

Иногда я смотрю фото и видео того времени. Я тренировался в маленьком тренажерном зале площадью 10 квадратных метров. Физиотерапевт Хуанхо Брау искал удобный момент и свободное место, где бы я мог побегать без внимания журналистов.

Если мои дети спросят меня об этом инциденте, я расскажу им всю правду. Это было очень тяжелое время для меня», – признался 30-летний уругваец.

В нынешнем сезоне Суарес забил 35 голов и отдал 19 результативных передач в 49-ти матчах. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

После матча «Барселона» – «Ювентус» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Суарес и Кьеллини обменялись футболками.