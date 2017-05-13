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    Суарес: «Я не мог поверить, что «Барселона» по-прежнему хотела купить меня после укуса Кьеллини»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился подробностями личной жизни после инцидента во время матча группового этапа ЧМ-2014 ИталияУругвай (0:1), в котором он был удален за укус Джорджио Кьеллини. Форвард был дисквалифицирован на девять международных матчей и на четыре месяца отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.

    «Помню, как плакал во время разговора с Андони Субисарретой (с 2010 по 2015 год спортивный директор «Барселоны» – прим. «Бомбардира»), потому что не мог поверить, что они по-прежнему хотят купить меня. Это дало мне мотивацию, чтобы продолжать работать.

    Иногда я смотрю фото и видео того времени. Я тренировался в маленьком тренажерном зале площадью 10 квадратных метров. Физиотерапевт Хуанхо Брау искал удобный момент и свободное место, где бы я мог побегать без внимания журналистов.

    Если мои дети спросят меня об этом инциденте, я расскажу им всю правду. Это было очень тяжелое время для меня», – признался 30-летний уругваец.

    В нынешнем сезоне Суарес забил 35 голов и отдал 19 результативных передач в 49-ти матчах. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

    После матча «Барселона» – «Ювентус» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов Суарес и Кьеллини обменялись футболками.

    Источник: Marca

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    13.05.2017 23:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2017, 10:22

      ну пару раз укусил, бывает, может Сумерек пересмотрел.

      Все же лучше чем шампус бухать после позорных игр и по двойным сплошным гонять.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 мая 2017, 06:16

      В Барсу кого попало не берут! Ты один из лучших в мировом футболе!

      0
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 14 мая 2017, 02:59

      А что удивительного ?, из игроков барсы он же никого не кусал) плюс игрок то он великолепный, а то что со странностями, ну так Кантона людей ногами в прыжке любил бить ,но все равно за МЮ играл

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 14 мая 2017, 01:32

      Ну вот, давно бы так. За одно интервью раза в 2 уважение к Суаресу выросло)

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 мая 2017, 00:14

      ьелини - кремень

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