АПЛ. «Арсенал» в гостях разобрался со «Сток Сити»

«Арсенал» в выездном поединке 37-го тура АПЛ нанес разгромное поражение «Сток Сити».

«Канониры» открыли счет на 42-й минуте благодаря Оливье Жиру. Через 10 минут после начала второго тайма Месут Озил укрепил преимущество лондонцев, однако 13 минут спустя Питер Крауч один мяч отыграл. Те не менее в течение последующих 12 минут красно-белые усилиями Алексиса Санчеса и все того же Жиру забили еще два гола и уверенно довели матч до победы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

Сток Сити – Арсенал – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Жиру, 42; 0:2 – Озил, 55; 1:2 – Крауч, 68; 1:3 – Санчес, 76; 1:4 – Жиру, 80.

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