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    АПЛ. «Арсенал» в гостях разобрался со «Сток Сити»

    «Арсенал» в выездном поединке 37-го тура АПЛ нанес разгромное поражение «Сток Сити».

    «Канониры» открыли счет на 42-й минуте благодаря Оливье Жиру. Через 10 минут после начала второго тайма Месут Озил укрепил преимущество лондонцев, однако 13 минут спустя Питер Крауч один мяч отыграл. Те не менее в течение последующих 12 минут красно-белые усилиями Алексиса Санчеса и все того же Жиру забили еще два гола и уверенно довели матч до победы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 37-й тур

    Сток Сити – Арсенал – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жиру, 42; 0:2 – Озил, 55; 1:2 – Крауч, 68; 1:3 – Санчес, 76; 1:4 – Жиру, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 21:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:52

      Жиру просто монстр! Жалко, что под такую тактику попал и есть Санчес.

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 мая 2017, 23:17

      ждем осечку ливерпуля и берем 3 очка в оставшихся матчах и Венгер снова 4й)

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 13 мая 2017, 22:35

      Что и следовало ожидать

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 13 мая 2017, 22:32

      Санчес красава даже с травмой забивает)))

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 13 мая 2017, 21:42

      поздно начали разбираться.

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