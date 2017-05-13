Агент: «В услугах Облака серьезно заинтересованы два клуба»

Агент голкипера «Атлетико» Яна Облака Миха Млакар заявил, что конкретный интерес к его клиенту проявляют два клуба. По его словам, один из потенциальных покупателей – из АПЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что на словенца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Будущее Облака? Слишком рано это обсуждать, потому что чемпионат Испании еще не окончен. Но действительно, как я всегда говорил, лучший вратарь в мире представляет большой интерес. Прежде всего, есть два клуба, которые действительно заинтересованы в нем в следующем сезоне.

Один, конечно же, из Англии. Италия? Вы это серьезно? В Серии А только «Ювентус» находится на высшем уровне, и у них есть Буффон, который вышел в финал Лиги чемпионов. Я считаю, он без каких-либо проблем сможет играть еще несколько лет», – сказал Млакар.