Тошак: «Для меня Бэйл по-прежнему остается левым защитником»

Известный тренер Джон Тошак рассказал, как относится к прогрессу Гарета Бэйла. Напомним, именно при этом тренере Бэйл в 17 лет дебютировал в сборной Уэльса. Специалист отметил, что по-прежнему считает Гарета левым защитником.

«Я хорошо знаю Бэйла. Его проблема в том, что он начинал левым защитником. Для меня он по-прежнему остается игроком этой позиции. Теперь он играет справа в атаке. Никогда не встречал, чтобы левые защитники играли на правом фланге», – сказал Тошак.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Бэйл провел 19 матчей, забив семь голов и сделав три голевых паса.