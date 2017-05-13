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    Тошак: «Для меня Бэйл по-прежнему остается левым защитником»

    Известный тренер Джон Тошак рассказал, как относится к прогрессу Гарета Бэйла. Напомним, именно при этом тренере Бэйл в 17 лет дебютировал в сборной Уэльса. Специалист отметил, что по-прежнему считает Гарета левым защитником.

    «Я хорошо знаю Бэйла. Его проблема в том, что он начинал левым защитником. Для меня он по-прежнему остается игроком этой позиции. Теперь он играет справа в атаке. Никогда не встречал, чтобы левые защитники играли на правом фланге», – сказал Тошак.

    В нынешнем сезоне испанской Примеры Бэйл провел 19 матчей, забив семь голов и сделав три голевых паса.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.05.2017 13:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 мая 2017, 15:12

      Ну если бы Бэйл не убивал себя на тренировках и перестал быть хрустальным мальчиком, он бы уже выше Роналду уровнем стал.Быстрее, сильнее, грамотнее)
      Но не техничнее.Удачи Бэйлу и без травм

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 13 мая 2017, 15:01

      Известный тренер :))))...болван!!!любую ерунду готовы говорить чтобы их заметили!

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      Рейтинг: +55

      Vaval 13 мая 2017, 14:42

      Да, когда он играет на левом фланге, он показывает что стоит тех денег. Но, к сожалению, эта страна а Реале, забронирована надолго

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