Де Росси: «Я не уверен, что останусь в «Роме» на следующий сезон»

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал об отсутствии планов касаемо продолжения карьеры.

«Останусь ли я в «Роме»? Я не уверен в этом. Я еще не решил, что буду делать в следующем году», – сказал 33-летний итальянец.

Де Росси выступает за римский клуб на протяжении 15-ти лет взрослой карьеры. В нынешнем сезоне на его счету три мяча и шесть голевых передач в 37-ми встречах всех турниров. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

«Бомбардир» писал о том, что футболистом интересуется «Интер».