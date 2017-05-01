«Рома» предложила новый контракт Де Росси, на игрока претендует «Интер»

Руководство «Ромы» предложило продлить контракт полузащитнику Даниэле Де Росси. Действующее соглашение 33-летнего итальянца истекает летом.

«Интер» заинтересован в приобретении вице-капитана столичного клуба и предлагает ему годовую зарплату в 3 миллиона евро.

Де Росси выступает за «Рому» на протяжении всех 15-ти лет профессиональной карьеры. Выпускник академии римлян дебютировал за взрослую команду в 2002 году. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 36-ти матчах всех турниров, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. После 35-ти туров чемпионата Италии команда Лучано Спаллетти занимает вторую строчку, отставая от лидера «Ювентуса» на девять очков.