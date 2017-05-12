Джикия: «Таски намного красивее меня. Из нас двоих – он красавчик»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о внешнем сходстве со своим одноклубником Сердаром Таски. По словам россиянина, немец выглядит внешне гораздо симпатичнее его.

В нынешнем сезоне Джикия провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку. В активе Таски – 17 встреч и ни одного результативного действия.

– Немного пошутим: сами догадаетесь, почему некоторые спартаковские болельщики не в восторге от пары Джикия – Таски?

– Немного похожи друг на друга?

– Немного?! Да различить с трибун двух рослых брюнетов-бородачей практически невозможно! Если нет возможности рассмотреть номер на спине, то идентифицировать вас совсем непросто. Особенно сложно разобраться в суматохе при подачах угловых у чужих ворот, на которые и вы, и Таски не забываете приходить.

– На самом деле различить нас не сложно. Сердар намного красивее меня. Так и напишите, что из нас двоих – он красавчик.

– Таски – красавчик. А вас в команде как-то прозвали?

– Ничего такого пока не было.