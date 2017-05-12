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  • Джикия: «Таски намного красивее меня. Из нас двоих – он красавчик»

Джикия: «Таски намного красивее меня. Из нас двоих – он красавчик»

12 мая 2017, 18:37
6

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о внешнем сходстве со своим одноклубником Сердаром Таски. По словам россиянина, немец выглядит внешне гораздо симпатичнее его.

В нынешнем сезоне Джикия провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку. В активе Таски – 17 встреч и ни одного результативного действия.

– Немного пошутим: сами догадаетесь, почему некоторые спартаковские болельщики не в восторге от пары Джикия – Таски?

– Немного похожи друг на друга?

– Немного?! Да различить с трибун двух рослых брюнетов-бородачей практически невозможно! Если нет возможности рассмотреть номер на спине, то идентифицировать вас совсем непросто. Особенно сложно разобраться в суматохе при подачах угловых у чужих ворот, на которые и вы, и Таски не забываете приходить.

– На самом деле различить нас не сложно. Сердар намного красивее меня. Так и напишите, что из нас двоих – он красавчик.

– Таски – красавчик. А вас в команде как-то прозвали?

– Ничего такого пока не было.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар Джикия Георгий
Комментарии (6)
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OfaZavr
1494603704
Джикия молодец! Очень хороший защитник.
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shinnik
1494606337
....) Всем молчать.
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Д Альбертини
1494610280
Ну они оба красавчики, сигрались в пару центральных защитников)
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Atom2020
1494617074
Настоящий фанат даже со 100 метров по форме носа различит )))
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арейская
1494635891
Вы что там на конкурс красоты собрались?
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subbotaspartak
1494639141
Счастливые люди все похожи, А у вас чемпионские рожи.
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