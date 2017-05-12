Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Таски намного красивее меня. Из нас двоих – он красавчик»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о внешнем сходстве со своим одноклубником Сердаром Таски. По словам россиянина, немец выглядит внешне гораздо симпатичнее его.

    В нынешнем сезоне Джикия провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку. В активе Таски – 17 встреч и ни одного результативного действия.

    – Немного пошутим: сами догадаетесь, почему некоторые спартаковские болельщики не в восторге от пары Джикия – Таски?

    – Немного похожи друг на друга?

    – Немного?! Да различить с трибун двух рослых брюнетов-бородачей практически невозможно! Если нет возможности рассмотреть номер на спине, то идентифицировать вас совсем непросто. Особенно сложно разобраться в суматохе при подачах угловых у чужих ворот, на которые и вы, и Таски не забываете приходить.

    – На самом деле различить нас не сложно. Сердар намного красивее меня. Так и напишите, что из нас двоих – он красавчик.

    – Таски – красавчик. А вас в команде как-то прозвали?

    – Ничего такого пока не было.

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2017 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 мая 2017, 04:32

      Счастливые люди все похожи,
      А у вас чемпионские рожи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2017, 03:38

      Вы что там на конкурс красоты собрались?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 12 мая 2017, 22:24

      Настоящий фанат даже со 100 метров по форме носа различит )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 20:31

      Ну они оба красавчики, сигрались в пару центральных защитников)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 мая 2017, 19:25

      ....)
      Всем молчать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 18:41

      Джикия молодец! Очень хороший защитник.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11