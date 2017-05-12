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    Джикия: «Каррера – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о работе в московском клубе под руководством главного тренера Массимо Карреры. По словам футболиста, итальянский специалист – очень амбициозный человек.

    Отметим, что под руководством Карреры красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, завоевав золотые медали за три тура до окончания нынешнего сезона РФПЛ.

    «Не стану сравнивать итальянца со специалистами, с которыми доводилось работать раньше, но Каррера самый эмоциональный тренер, с которым мне доводилось работать. Массимо – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край. По тренерским меркам он еще довольно молодой специалист, но как он заряжает команду своими идеями и своим стремлением к победе! С первых дней на сборах мне все нравится в тренировочном процессе. Поверьте, я на каждую тренировку иду как на праздник», – сказал Джикия.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    12.05.2017 17:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 12 мая 2017, 22:54

      Когда игроки говорят такие слова о тренере, это очень многое значит, как для них самих так и для тренера. А выигрывают все, болельщики и команда. Только вперед!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 20:25

      Рад за Жорика)) трансфер оправданый. Парень играет как надо. Успехов ему и здоровья!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2017, 19:41

      Вот и хорошо не растеряйте свой настрой и на следующий год.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 18:24

      Только в 3-х оставшихся играх не подведите!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      RScat 12 мая 2017, 18:18

      Даешь Карреру в Барсу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      RScat 12 мая 2017, 18:17

      Во б ля запели серенады

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 12 мая 2017, 18:16

      давайте давайте не расслабляйтесь, ещё 3 игры

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 мая 2017, 17:58

      джикия ещё заиграет

      2
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