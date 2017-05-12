Джикия: «Каррера – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о работе в московском клубе под руководством главного тренера Массимо Карреры. По словам футболиста, итальянский специалист – очень амбициозный человек.

Отметим, что под руководством Карреры красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, завоевав золотые медали за три тура до окончания нынешнего сезона РФПЛ.

«Не стану сравнивать итальянца со специалистами, с которыми доводилось работать раньше, но Каррера самый эмоциональный тренер, с которым мне доводилось работать. Массимо – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край. По тренерским меркам он еще довольно молодой специалист, но как он заряжает команду своими идеями и своим стремлением к победе! С первых дней на сборах мне все нравится в тренировочном процессе. Поверьте, я на каждую тренировку иду как на праздник», – сказал Джикия.