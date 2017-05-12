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  • Джикия: «Каррера – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край»

Джикия: «Каррера – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край»

12 мая 2017, 17:26
8

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о работе в московском клубе под руководством главного тренера Массимо Карреры. По словам футболиста, итальянский специалист – очень амбициозный человек.

Отметим, что под руководством Карреры красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России, завоевав золотые медали за три тура до окончания нынешнего сезона РФПЛ.

«Не стану сравнивать итальянца со специалистами, с которыми доводилось работать раньше, но Каррера самый эмоциональный тренер, с которым мне доводилось работать. Массимо – тренер-победитель. Его амбиции бьют через край. По тренерским меркам он еще довольно молодой специалист, но как он заряжает команду своими идеями и своим стремлением к победе! С первых дней на сборах мне все нравится в тренировочном процессе. Поверьте, я на каждую тренировку иду как на праздник», – сказал Джикия.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (8)
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спартак спартаков1
1494601111
джикия ещё заиграет
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NEON-SM
1494602202
давайте давайте не расслабляйтесь, ещё 3 игры
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RScat
1494602273
Во б ля запели серенады
Ответить
RScat
1494602317
Даешь Карреру в Барсу!
Ответить
OfaZavr
1494602695
Только в 3-х оставшихся играх не подведите!
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Диктор
1494607295
Вот и хорошо не растеряйте свой настрой и на следующий год.
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Д Альбертини
1494609915
Рад за Жорика)) трансфер оправданый. Парень играет как надо. Успехов ему и здоровья!
Ответить
MDAR
1494618860
Когда игроки говорят такие слова о тренере, это очень многое значит, как для них самих так и для тренера. А выигрывают все, болельщики и команда. Только вперед!!!
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