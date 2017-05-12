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    Защитник «Баварии» Бадштубер бесплатно покинет клуб летом

    Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер этим летом станет свободным агентом. Сообщается, что 28-летний немец покинет клуб по окончании сезона.

    Напомним, что контракт Бадштубера с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2017 года. Как заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, соглашение с футболистом продлено не будет.

    Напомним, что в нынешнем сезоне Бадштубер выступал на правах аренды за «Шальке». Защитник провел десять матчей в чемпионате Германии, не сумев отметиться результативными действиями.

    Источник: ФК «Бавария»

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    12.05.2017 15:21
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