Защитник «Баварии» Бадштубер бесплатно покинет клуб летом

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер этим летом станет свободным агентом. Сообщается, что 28-летний немец покинет клуб по окончании сезона.

Напомним, что контракт Бадштубера с мюнхенцами рассчитан до 30 июня 2017 года. Как заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, соглашение с футболистом продлено не будет.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бадштубер выступал на правах аренды за «Шальке». Защитник провел десять матчей в чемпионате Германии, не сумев отметиться результативными действиями.